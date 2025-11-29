Los autónomos salen a la calle: «No tenemos ni el lujo de ponernos enfermos»

De izquierda a derecha: Fernando Lara, propietario de Cycla Canarias; Óliver Alonso, al frente de la Escuela de masajes Begoña Ferrero, y Raquel Silva, al mando de la empresa Muebles Baratos Las Palmas.

Sara Toj Las Palmas de Gran Canaria Sábado, 29 de noviembre 2025, 19:01 Compartir

Fernando Lara, propietario de Cycla Canarias, Óliver Alonso, al frente de la Escuela de masajes Begoña Ferrero y, Raquel Silva, que lleva los mandos de la empresa Muebles Baratos Las Palmas, son tres de los más de 8.000 autónomos de las islas que saldrán a las calles para reivindicar sus derechos este domingo. Sus historias, diferentes entre sí, tienen algo en común: sacrificio, un trabajo que les apasiona, ganas de seguir adelante y un sentimiento de «asfixia» ante los tiempos que corren.

Fernando Lara, oriundo de Sevilla, aterrizó en Gran Canaria, como muchos otros, para trabajar en la construcción. Cansado de la crisis que pasaba el sector, decidió montar su propio negocio en el sector del ciclismo, una de sus grandes pasiones, y dio vida a Cycla Canarias, negocio abierto desde 2014 en Vecindario. La fiebre por el deporte que empezó a notarse durante la pandemia por la covid dejó buenas cifras en su local, momento que aprovechó para consolidar su negocio y contratar a un empleado, que se encarga de la mecánica. Sin embargo, pronto notó que «la única ventaja de ser autónomo es no tener un jefe», apunta al otro lado del teléfono.

Y es que precisamente ese dispositivo es una ampliación más de su propio cuerpo. Vive conectado desde que se despierta, en torno a las siete de la mañana, momento en el que prepara a su hija para llevarla al colegio. «Los autónomos malvivimos para poder trabajar para nosotros mismos», valora Lara.

Su vida dista de la de su pareja, que tiene un trabajo por cuenta ajena en un hotel del sur de la isla. «Yo veo cómo ella hace sus ocho horas, llega a casa y tiene tiempo para estar con la niña. Ahora está estudiando y puede dedicarse a ella, pero eso no nos lo podemos permitir nosotros», lamenta el hombre, de 48 años.

La gran queja tanto de él como de los miles de autónomos repartidos por el resto de España es la falta de medidas de protección social para ellos. «No puedo ponerme malo, ningún autónomo se puede permitir ese lujo. Si lo hacemos, ¿quién nos paga? ¿Cómo le pagamos a los trabajadores? ¿Cómo pagamos el alquiler?», puntualiza este dueño de una tienda de ciclismo.

Las principales denuncias de los autónomos este 30 de noviembre Cuotas que no guardan proporción con los ingresos reales y subidas constantes

Bajas, jubilaciones y prestaciones muy por debajo de las de un asalariado

Burocracia asfixiante que genera sanciones, retrasos y miedo administrativo

Retraso injustificable del Gobierno en aplicar la Directiva (UE) 2020/285: exención del IVA o IGIC para autónomos con facturación inferior a 85.000 € (vigente en Europa desde 2020)

Un «paro del autónomo» inaccesible: menos del 10% de quienes cierran logran cobrarlo

Ausencia de separación entre patrimonio personal y empresarial: un fallo puede costar la vivienda habitual de toda una familia

En este momento de la conversación, Lara tiene que contener las lágrimas. A todos los gastos a los que tiene que hacer frente se ha sumado un imprevisto: Hacienda le ha puesto una sanción de 60.000 euros ya que la autoridad fiscal no reconoce el material inmovilizado que tienen en la tienda. Esta situación ha propiciado que Lara tenga que pagar un aval para que les permitan trabajar. «Nos congelan las cuentas, nos congelan los TPV, no permiten trabajar a los empleados y tampoco a los proveedores, y mandan cartas de acoso y derribo a nuestros clientes acusándonos de que debemos dinero a Hacienda», relata Lara. Todo ello lo ha llevado al límite: «Llevo ocho meses hundido en la miseria con el único pensamiento puesto en lo que pueda pasar».

El desgaste mental de cualquier trabajador lo sufren con creces aquellos que un día decidieron emprender o, en el caso de Óliver Alonso, continuar con el proyecto de una empresa familiar.

Desde hace 25 años, tanto Alonso como sus hermanos –como autónomos societarios– están al frente de la Escuela de masajes Begoña Ferrero para mantener vivo el legado de su madre, que decidió emprender hace ya 36 años. Cuentan con un centro en Las Palmas de Gran Canaria y otro en Vecindario y, en la actualidad, la empresa da trabajo tanto a personal laboral como a autónomos. En estos momentos, siete familias que sustentan su vida con el sueldo de esta entidad, especializada en todo tipo de masajes y que llega a tener cerca de 200 alumnos a lo largo del año.

Alonso vive pegado al teléfono y, para él, el descanso es algo ajeno: «Las últimas vacaciones largas que yo me cogí fueron en 2017». Como remarca, esto no es «algo extraordinario» que lo diferencie de otros de sus compañeros, pero no se arrepiente de haber decidido, cuando era joven, ayudar en el negocio para después seguir con el proyecto: «Al fin y al cabo es una ilusión que tuvo mi madre en la que luego nos hemos involucrado, pero cuando un alumno de la escuela me dice que ha conseguido un trabajo gracias a nosotros me digo que todo vale la pena».

Su día también empieza temprano, y uno de los «quebraderos de cabeza» y que más tiempo le quita a lo largo de las horas es la burocracia. «Tenemos que contar con una gestoría que nos ayude, porque los cambios de normativa son constantes, y hay gente que no se lo puede permitir y lo tiene que hacer sola».

Al ponerse en el peor de los escenarios, si la empresa, en algún momento, fallara, Óliver Alonso es tajante: «No hay plan B. Yo tengo 53 años, ¿a dónde voy ahora? Cuando no tienes alternativa lo único que tienes que hacer es luchar por lo que tienes». Ese compromiso férreo con su negocio, a nivel personal, le ha hecho perder incluso a parejas porque «no hay descanso» cuando se es el responsable de tu propio negocio. Por ello, remarca que quiere jubilarse haciendo lo que hace, y hace una sola petición: «Que me dejen vivir, creo que no pedimos nada que no sea lo normal».

Sobre el futuro y la supervivencia de la empresa familiar, Óliver lo tiene más que claro: «Mi intención es liquidar la escuela cuando llegue el momento. Estaríamos hablando de una empresa con 50 años de historia, que eso ya es un hito, pero yo no quiero esto para mi hijo».

«Por las noches cuesta dormir»

Raquel Silva, propietaria de Muebles Baratos Las Palmas, ubicada en Vecindario, se hizo autónoma «por necesidad» hace ya doce años. Muchas personas tienen dificultades, llegada una edad, para reciclarse y conseguir un trabajo nuevo sin ninguna relación con aquel que desempeñaban en el momento del cambio. Es lo que le sucedió a Silva, ya que, por aquel entonces y con cuatro hijos –ahora tiene cinco– decidió comenzar otro camino por su cuenta. Ahora mismo tiene dos tiendas de muebles de segunda mano, aunque su empresa también se dedica a hacer transportes, al vaciado de pisos, naves, locales, oficinas y, además, ofrece ayuda con el síndrome de Diógenes. Antes de embarcarse en esta aventura llevaba una vida «bastante sencilla» en la que trabajaba, cobraba su salario y ya, pero el sueldo «no le alcanzaba» para mantener a sus hijos.

Su caso, al igual que el del resto de entrevistados, es un claro ejemplo de los problemas para conciliar que sufren los autónomos. La menor de sus hijas, de siete años, es la que se lleva la mayoría de su tiempo, y para su cuidado cuenta con la ayuda de sus otros cuatro hijos: «Son mi gran apoyo».

Un día normal empieza a primera hora, cuando deja a su hija en el colegio. Al no tener chófer para el furgón que utiliza para los transportes, se encarga de hacer sus trayectos y de «cargar muebles». Su jornada se definiría como un intenso 'corre, corre': «Después de hacer los primeros servicios recojo a la niña del colegio, como algo, y salgo pitando porque tengo turno partido, y así hasta la noche, que es cuando vuelvo a casa». En la actualidad cuenta con seis empleados para desarrollar su actividad.

Su vida personal ha quedado relegada a un segundo plano: «No hay tiempo». Es por ello por lo que no puede hacer actividades como ir al gimnasio, leer o formarse. Así, cuando da la cena a su hija y la lleva a descansar, empieza otra jornada: «De noche me pongo a hacer los trimestrales, hago publicidad del mobiliario que ha entrado nuevo, y así hasta las tantas». Con algo de suerte, explica Silva, puede dormir una media de cinco horas al día, ya que, además del agotamiento propio de la presión acumulada de la jornada, se suma la ansiedad por las noches: «Si no estás desvelada porque no puedes pagar algo al día siguiente, lo estás por la presión fiscal, que es algo insoportable».

Por todo ello, este domingo los autónomos de todos los rincones de España quieren dar a conocer su situación y pedir algo claro: «Queremos que las instituciones se impliquen. Las cuotas crecen a pesar de tener ingresos variables, y eso debilita enormemente a la pequeña empresa. Por eso exigimos que las contribuciones sean proporcionales a los ingresos reales».

Los tres coinciden en la necesidad de que se reconozca «el valor social que tiene el autónomo y el comercio de barrio». Como remarca Raquel Silva, siempre se habla de «los grandes empresarios», pero los que tienen negocios de dimensiones más reducidas «son los que sustentan el día a día».

Todos ellos decidieron emprender y seguir su objetivo vital, y concuerdan en que no se arrepienten, a pesar de todo, de haber apostado un día por perseguir su voluntad. «Amo lo que hago, dar una nueva vida al mobiliario, es lo que me mantiene aquí, en la lucha, tengo pasión por ello, y , de lo contrario, si no tuviera ese sentimiento, estaría trabajando por cuenta ajena», remarca Raquel Silva.

Lo mismo considera Fernando Lara, que reconoce que le gusta mucho subir la persiana de su negocio todos los días, pero se siente «decepcionado» con la administración: «A veces me siento en el cuento de Robin Hood, nos quitan libertad y no es justo».

Esta es la realidad de los más de 8.000 autónomos que este domingo, bajo el paraguas de la plataforma Dignidad por los Autónomos, saldrán a la calle. La concentración en Las Palmas de Gran Canaria partirá desde el parque de San Telmo a partir de las 10.00 horas, y en Santa Cruz de Tenerife lo hará desde la plaza Weyler. Todos ellos darán un mensaje claro: «Basta ya».