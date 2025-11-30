Multitudinaria protesta de los autónomos en Canarias: «No queremos privilegios solo justicia» La movilización de este domingo supera todas las previsiones y son miles los autónomos que recorren las calles de las principales ciudades de las islas para reivindicar sus derechos. El colectivo estalla

Sara Toj Las Palmas de Gran Canaria Domingo, 30 de noviembre 2025, 11:37 | Actualizado 12:14h. Compartir

Los autónomos canarios han salido a la calle este domingo, 30 de noviembre, para exigir que se cumplan unos derechos que consideran «pisoteados». La movilización, que se ha organizado en todo el país por autónomos independientes, ha superado todas las previsiones. Según la Policía Nacional son más de 4.000 las personas que han tomado la calle en Las Palmas de Gran Canaria pero los organizadores apuntan a más de 5.000. Los emprendedores dicen 'basta ya' a mantener el país y generar riqueza mientras se les siguen subiendo las cuotas y no tener condiciones dignas.

En Gran Canaria la marcha ha partido desde el parque de San Telmo a partir de las 10.00 horas, para llegar hasta la plaza de Santa Ana. Durante la marcha se han podido escuchar todo tipo de consignas exigiendo la mejora de sus derechos. «No pedimos privilegios pedimos justicia» o «Sin colores políticos sin ideologías, sin sindicatos, solo autónomos» han sido algunas de ellas.

En la manifestación de la capital grancanaria se ha podido ver a la alcaldesa de Mogán, Onalia Bueno, compartiendo impresiones con algunos de los autónomos que han salido a la calle.

En Fuerteventura la convocatoria ha tenido lugar frente a la sede de la Dirección Insular del Gobierno, en la calle Primero de Mayo, 64, en Puerto del Rosario. Por otro lado, en Lanzarote los autónomos están llamados a concentrarse frente a la Delegación del Gobierno en Arrecife. En Tenerife la manifestación arrancará en la plaza Weyler de Santa Cruz de Tenerife. Todas ellas comenzarán, también, a las 10.00 horas.

Entre las denuncias que realizan desde el sector destacan unas «cuotas que no guardan proporción con los ingresos reales»; «bajas, jubilaciones y prestaciones por debajo de las de un asalariado»; «burocracia asfixiante que genera sanciones» o la «ausencia de separación entre patrimonio personal y empresarial».

