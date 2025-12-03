Canarias7 - Noticias de última hora en Canarias

Vea la portada de CANARIAS7 de este miércoles 3 de diciembre de 2025
Manuel Medina hizo valer ayer sus derechos como ciudadano y no se movió de la oficina del SEPE hasta que fue atendido. C7

Impotencia ante la administración

Atrincherado en la oficina del paro para exigir ser atendido: «de aquí no me muevo hasta que venga la policía»

Tras cuatro citas para rectificar los errores que tenía la inscripción y aportar toda la documentación para poder cobrar la prestación, Manuel Medina se parapetó ayer en el SEPE y no se movió hasta que le dieron solución, con agentes de por medio. Y lo logró

Silvia Fernández Díaz

Silvia Fernández Díaz

Las Palmas de Gran Canaria

Miércoles, 3 de diciembre 2025, 01:00

Manuel Medina se atrincheró ayer en la oficina del Servicio Público de Empleo (Sepe) de la calle República Dominicana -que está compartida con el SCE- para exigir que se le atendiera tras más de un mes dando vueltas a cuenta de su inscripción para cobrar la prestación por desempleo.

Este ciudadano residente en Gran Canaria había acudido hasta en cuatro ocasiones a la citada oficina para subsanar una serie de errores que aparecían en la inscripción y que impedían que pudiese cobrar la prestación por desempleo. Cansado de tantas vueltas sin solución, ayer se personó sin cita previa en esta oficina de empleo y, ante el rechazo del personal a atenderlo, decidió atrincherarse y no moverse hasta que llegara la policía.

Ni corto ni perezoso llamó a los agentes que acudieron al lugar a resolver la situación. La mediación de la policía sirvió para que el personal de la oficina lo atendiera tras casi tres horas esperando. «Mi paro iba a una dirección de cuenta bancaria que no existe. He mandado toda la documentación para arreglarlo y después he pedido cuatro citas para solucionarlo y nada, así que hoy me he venido con la idea de no irme hasta que me lo arreglen», señala Medina.

La presión ejercida le sirvió para que le arreglaran la inscripción de forma que el próximo 10 de diciembre cobrará al fin su prestación.

«No hay derecho a lo que está ocurriendo. Hay un maltrato institucional absoluto por parte de las administraciones a los ciudadanos y esto tiene que cambiar», señala Medina, que lamenta el «escándalo» montado ayer aunque celebra que sirviera para solucionar su problema.

Como explica, según le justificaron el problema es la falta de personal. «Es una oficina enorme y solo había trabajando cuatro personas», señala Medina, que reclama el derecho de la ciudadanía a ser atendida «con dignidad».

También critica la ineficacia e incapacidad de la administración para haber arreglado este problema desde la primera cita. «¿Por qué tenemos que sufrir los ciudadanos esto?», se preguntaba ayer.

