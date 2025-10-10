Astibal, Lopesan, Domingo Alonso y Hospiten, reconocidas por su implantación en Latinoamérica El acto tuvo lugar en el marco de la 52 Asamblea de Cámaras de Comercio Iberoamericanas y con la de Gran Canaria como anfitriona

CANARIAS7 las palmas de gran canaria. Viernes, 10 de octubre 2025, 02:00 Comenta Compartir

En el marco de la clausura de la 52ª Asamblea General de la Asociación Iberoamericana de Cámaras de Comercio (AICO), que se celebró en Gran Canaria con la Cámara de Comercio de Gran Canaria como anfitriona, se entregó un reconocimiento especial a cuatro destacadas empresas canarias por su trayectoria internacional e implantación en países de Latinoamérica.

Durante el acto, que reunió a más de 200 asistentes y representantes de 40 cámaras de comercio de 14 países, se reconoció a Astibal (del grupo Astican), Domingo Alonso Group, Grupo Hospiten y Lopesan Hotel Group como referentes del tejido empresarial canario con impacto global. Estas compañías no solo han traspasado fronteras consolidando su presencia en diversos mercados internacionales, sino que también han generado empleo, promovido la innovación y contribuido al posicionamiento de Canarias.

Astibal, cuyo premio fue recogido por su presidente Germán Suárez Calvo, y también presidente de Astican, ha afianzado relaciones comerciales con países como México, Ecuador, Perú y Panamá, hasta el punto de que se prevé que en 2025 el 75 % de su facturación proceda de clientes internacionales que acuden a sus instalaciones en Gran Canaria para realizar reparaciones navales. Domingo Alonso Group, representado por su presidente y CEO Oliver Alonso, celebra este año su 90 aniversario y cuenta con presencia en 35 países, entre ellos Colombia, Venezuela, Andorra o diversos mercados europeos y africanos, fruto de una apuesta sostenida por la innovación y la expansión internacional. Santiago de Armas, presidente de IFA Hoteles recibió el premio otorgado a la cadena hotelera Lopesan, que continúa su apuesta por la expansión internacional con la construcción del Lopesan Caoba Lagoon, su segundo gran proyecto en República Dominicana, tras su consolidación en destinos como Punta Cana y Playa Bávaro. Este nuevo complejo, cuya inversión supera los 320 millones, ha sido concebido como el mejor hotel temático del Caribe y está orientado a captar al público del mercado norteamericano. Por su parte, Juan José Hernández Rubio, presidente de Grupo Hospiten, recogió el galardón en nombre de la compañía.