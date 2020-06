Anillos en prenda para llegar a fin de mes

Decía Sol Nazerman, el prestamista de Harlem que inmortalizó en su novela Edward L. Wallant, que el dinero era lo único en lo que confiaba. «Es cierto que puede crecer o disminuir de valor, y eso a veces es arriesgado. Pero en cada momento tienes una idea de lo que vale, porque sabes calcular lo que te puedes comprar con él: comida, comodidades, lujos, alivio para el dolor. Incluso, la propia vida». Nazerman había sobrevivido a los campos de concentración y se le puede disculpar esa deriva materialista, aunque todo depende de las cartas que le toquen a uno en la vida. Si algo ha demostrado la pandemia y la crisis económica gestada a su sombra es que el dinero, por mucho que no dé la felicidad, ayuda a conciliar el sueño por las noches y es un bálsamo contra la incertidumbre y su hija, la angustia.

La oleada de ERTEs y cierres de empresas fruto de la pandemia ha provocado un auge de un modelo de negocio que desde siempre ha formado parte del paisaje de nuestras ciudades, pero que cobra especial lustre en tiempos de necesidad. Los Montes de Piedad, las casas de empeño y las tiendas de compraventa de oro y otros metales preciosos han aumentado su actividad conforme crecía la necesidad imperiosa de efectivo por parte de empresas y autónomos, que tienen que atender sus obligaciones con proveedores y empleados; pero también de muchas familias, a las que lo abrupto de la emergencia sanitaria ha situado en una situación comprometida, cuando no les ha hundido en un estadio, el de la vulnerabilidad, del que se creían a salvo.

El estigma perdura

José María Viejo es director de la Fundación Obra Social de Castilla y León, MonteCyL, uno de los nueve Montes de Piedad -que suman una treintena de sucursales- que hay en toda España, esa figura en apariencia anacrónica y surgida bajo el paraguas de las ya extintas cajas de ahorros, pero sin cuyo sostén «145.000 personas» las pasarían literalmente moradas para pagar la hipoteca, la comida o llegar a fin de mes. «Los Montes de Piedad prestan un servicio social y alternativo al mercado financiero convencional, lo que permite la obtención de un préstamo en base a artículos que se dejan en prenda, en garantía». Operaciones donde los intereses del 7% anual sustituyen a otros negocios con márgenes de custodia que se acumulan mes a mes. Estos empeños -o, como ellos prefieren denominar, créditos por tasación- se traducen en la actualidad en 265.000 préstamos por valor de 180 millones de euros, según datos de PRESEA, la asociación que reúne a todos los Montes de Piedad.

«Existe una estigma fruto de vincular el préstamo prendario con las capas más desfavorecidas, pero no es así. Cuando vamos a un banco a pedir un préstamo y ponemos como garantía nuestra propia casa o la nómina, no nos parece extraño, pero sí cuando vamos a empeñar un Rolex». Los perfiles, explica Viejo, son muy variados. Empresarios, autónomos, amas de casa (el 68% son mujeres)... «Famosas como Concha velasco, Lola Flores o Lina Morgan recurrían a los Montes de Piedad siempre que tenían que contratar a una compañía para salir de gira. Empañaban sus joyas y luego, obtenidos los beneficios, las recuperaban». Porque este es una de las características que mejor definen este sistema de financiación: «el 97% de los clientes no vienen a deshacerse las joyas de la abuela, sino que las recuperan».

Los dos meses que los Montes de Piedad han permanecido cerrados han supuesto un auténtico descalabro para miles de familias -el préstamo medio viene a ser de unos 600 euros-. ¿Qué ha distinguido a esta crisis de las anteriores? «Sin duda lo abrupto y lo inesperado, que en muchos casos se ha traducido en una caída fulminante y absoluta de ingresos». Así lo atestigua también Gonzalo Rosario Martín, de Compro Oro Dauro. Para este granadino, la crisis ha llegado de la mano de un aumento de clientes, motivado también por la subida de este valor refugio, «que ha sufrido grandes oscilaciones en apenas dos meses. El gramo de 18 quilates ha pasado de costar 26 euros a 35. Y otro tanto se puede decir del de 24 quilates, el conocido como ‘oro de inversión’, que ha llegado a estar a 54 y ahora ha bajado un poco».

Esto explica el curso de los acontecimientos. «Hay gente que guardaba lotes de origen familiar y no tenía pensado vender, pero ahora, acuciados por las circunstancias, le están dando salida. Antes de la crisis venían con 10, 15, 20 gramos, y ahora lo hacen con 100, 150». Su negocio es una atalaya desde donde pulsar las preocupaciones de la gente. Frases como «Llevo tres meses sin trabajo» o «aún no he cobrado el ERTE» han pasado a formar parte del muestrario ciudadano. Un público, eso sí, «cada vez más informado. Hace años se les notaba desorientados, ahora todos se meten en internet para consultar cotizaciones y llegan con la lección bien aprendida». Asi las cosas, los márgenes, dice, no son tan altos como antes. «Somos cada vez más tiendas, veinte sólo en Granada. Si encima vienen con lotes más grandes, tienes que ser competitivo».

Un Rolex para pagar el alquiler

Pese a tratarse de negocios legítimos sometidos a controles, la mala fama les persigue. La procedencia de las piezas -los números de serie se comunican a la Policía, que lleva controles exhaustivos para que pueda localizarse a sus propietarios en caso de que provengan de un robo- y las diferencias de precios entre unos y otros establecimientos alimentan los recelos. Así lo señala Enrique García, portavoz de la Organización de Consumidores y Usuarios (OCU). «Cualquier persona que tiene una necesidad urgente de dinero está especialmente expuesto a perder el poco patrimonio que le queda».

El experto recomienda «pesar las joyas en casa antes de proceder a su tasación, así como conocer de manera aproximada su valor en función de sus quilates o del tipo de gema que lleve engarzada». También consultar con una joyería cuando el valor de la pieza resida en su diseño. Y esto es así porque es habitual que al deshacerse una alhaja uno piense que va a a recibir el dinero que pagó por ella. Craso error, ya que «en los compro oro lo que se pondera son el peso y los quilates, ya que su destino es fundirse». Fotografiar la pieza, recibir una copia del contrato al empeñar el objeto -donde figuran los intereses y si se expresan en meses o por un año- y asegurarse de que quien te atiende te pide el DNI, obligatorio para transacciones de este tipo.