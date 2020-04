Ampliar el teletrabajo dos meses y flexibilizar los ERTE, a estudio

Entre las medidas que se van a estudiar figura la «prórroga de dos meses del teletrabajo como alternativa preferente para quienes pueden trabajar desde casa», señala este medio. Esta fue una de las primeras decisiones que adoptó el Ejecutivo que se completaba con la posibilidad de que los trabajadores pudieran adaptar su jornada. Ambas se tomaron para facilitar el confinamiento y, al mismo tiempo, el mantenimiento de la actividad laboral.

Otra de las opciones que estudiará el Consejo de Ministros «es la flexibilización de ERTE en empresas presentes en sectores esenciales». No obstante, esos ERTE no se podrían aplicar en los departamentos de estas actividades designadas por el Ejecutivo. Se trata de una opción que se permitiría en “aquella parte de la plantilla que no esté afectada por dicho carácter esencial”.

También en el plano laboral y de protección de afectados por los ajustes, «el decreto clarifica el acceso de empleados fijos discontinuos a la prestación extraordinaria para los afectados por ERTE». El objetivo sería “ampliar la cobertura regulada [...] a aquellos que no hayan podido reincorporarse a su actividad en las fechas previstas”, según puede leerse en la exposición de motivos del borrador.

También se prevé facilitar el acceso a prestaciones a los trabajadores “cuyos contratos han sido extinguidos durante el periodo de prueba desde el 9 de marzo, así como a aquellos que lo hayan extinguido voluntariamente desde el 1 de marzo por tener una oferta laboral en firme que no ha llegado a materializarse como consecuencia de la covid-19”, según el borrador de propuestas que abordará el Gobierno.

En lo que se refiere a los autónomos podría haber novedades para aquellos que tenían que tramitar su prestación extraordinaria por cese de actividad ante el servicio público de empleo estatal (SEPE). A ellos «se les permite elegir una mutua colaboradora de la Seguridad Social ante la que solicitar la ayuda y así agilizar su acceso a ella. Hasta ahora algo más de 919.000 trabajadores por cuenta propia han cobrado la prestación extraordinaria por cese de actividad y, según las previsiones que maneja el departamento que dirige José Luis Escrivá, el número de beneficiarios final podría ascender a 1,4 millones, casi la mitad de todos los autónomos que hay», señala.

Por último, El País también detalla que el Ejecutivo se plantea que las líneas de avales de 100.000 millones anunciadas a finales de marzo se puedan extender hasta el 31 de diciembre.