American Tower y Cooperación Internacional inauguran en Añaza un nuevo espacio para reducir la brecha digital

CANARIAS7 Santa Cruz de Tenerife Viernes, 7 de noviembre 2025, 17:54

El barrio de Añaza, en Santa Cruz de Tenerife, cuenta desde este mes con una nueva Comunidad Digital impulsada por American Tower España en colaboración con la ONG Cooperación Internacional. El proyecto, que comenzó sus actividades en enero de 2025, tiene como objetivo reducir la brecha digital y favorecer la inclusión tecnológica y laboral de los vecinos del barrio, donde residen unas 2.000 personas en situación de vulnerabilidad.

Hasta la fecha, más de 250 vecinos han participado en talleres y cursos gratuitos centrados en el desarrollo de habilidades digitales para el empleo, el emprendimiento, la gestión familiar y el refuerzo educativo de menores. El nuevo espacio está ubicado en dos bloques de viviendas del barrio y busca ofrecer herramientas prácticas que mejoren la empleabilidad y la calidad de vida de los participantes.

La inauguración oficial tuvo lugar en el espacio comunitario de Añaza y contó con la presencia de autoridades y representantes de ambas entidades. Entre ellos estuvieron Juan José Martínez, consejero insular de Innovación del Cabildo de Tenerife; Daniel Noguera Tejedor, CEO de American Tower España; Rodrigo Jiménez Castellanos, vicepresidente senior de Asuntos Públicos, Comunicaciones y Sostenibilidad de American Tower; José María Torronteras Pascua, director de Legal y Asuntos Públicos de la compañía; y Rafael Herráiz y Alfonso Sánchez-Romero, representantes de Cooperación Internacional.

Durante el acto, Daniel Noguera destacó que «la conectividad no debe ser un privilegio, sino una herramienta al alcance de todos», subrayando el compromiso de la empresa con la equidad digital. Por su parte, Rodrigo Jiménez Castellanos recordó que el programa Comunidades Digitales se desarrolla desde 2017 en más de 15 países, acercando oportunidades a más de un millón de personas.

Desde Cooperación Internacional, Nieves Bethencourt, responsable de voluntariado en Canarias, señaló que «la brecha digital es hoy una forma de exclusión, y este proyecto ayuda a combatirla con esperanza y oportunidades reales».

Con esta iniciativa, American Tower y Cooperación Internacional refuerzan su apuesta por la equidad digital, la educación y la inclusión social, impulsando espacios que promuevan la autonomía y el desarrollo de las personas más vulnerables de la comunidad.eco