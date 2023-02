El alza de tipos deriva del mercado de compra al alquiler a cientos de isleños y tensa más los precios

«En 2023 bajarán algo las ventas pero no va a haber chollos»

El bróker del grupo ERA Inmobiliaria Arco Iris, Rafael Bello, considera que en el primer semestre de este año se puede producir un «enfriamiento» de las ventas en el sector inmobiliario pero descarta que se vaya a producir una caída de los precios. En su opinión, las compraventas pueden descender un 10% de media en el archipiélago.

Como explica, elenfriamiento responde a factores externos a la demanda, que sigue existiendo y es fuerte. Se debe a la subida de los tipos de interés, que retrasa el número de operaciones, y también está vinculado a una falta de oferta de inmuebles. Como explica, hay zonas en las ciudades en las que apenas hay viviendas a la venta, con lo que, mientras siga habiendo demanda el precio se mantendrá. «No estamos en una época de oportunidades o de chollos», indica Bello. Según señala, puede darse algún caso de que alguien tenga prisa por vender y rebaje el precio pero la tendencia no será de bajada generalizada de los precios. «El escenario que tenemos ahora no tiene nada que ver con el de 2009, 2010 ó 2011. Entonces nos encontrábamos con un 'stock' de viviendas muy elevado y muy pocos compradores. Ahora sí hay demanda y lo qu no hay son viviendas», indica Bello, que apunta que la construcción de nuevas promociones va muy lenta.

En el mismo sentido se expresa el gerente de la firma inmobiliaria Venportucasa, José Saavedra, coincide con Bello en la escasez de viviendas que hay actualmente en el mercado. La obra nueva es muy reducida y la usada no da para cubrir la actual demanda. De ahí que también coincide en que no habrá una caída de precios en este año.