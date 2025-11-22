Canarias7 - Noticias de última hora en Canarias

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Desvío del tráfico de camiones por la CV-500 en la Comunidad Valenciana. Juan Signes

Alarma en las carreteras: la falta de camioneros pone en peligro el auge del consumo

Se necesitan 30.000 conductores, pero nadie quiere ponerse al volante, por lo que el Gobierno dará 3.000 euros para el carné

Edurne Martínez

Edurne Martínez

Madrid

Sábado, 22 de noviembre 2025, 23:08

Comenta

Cuarenta años después del éxito de Loquillo y Los Trogloditas «Yo para ser feliz quiero un camión», el problema actual es que no hay quien ... los conduzca. En un momento en el que el comercio online ha impulsado el transporte de paquetería a niveles récord y el camión sigue siendo el medio de transporte de mercancías más importante de Europa, existen 426.000 vacantes en el continente, según los datos de la Organización Mundial del Transporte por Carretera (IRU). A nivel mundial las cifras son impactantes -3,6 millones de puestos sin cubrir, cifra que se duplicará en 2028, según estiman- y España no se queda atrás: faltan 30.000 camioneros para hacer frente a la demanda, un problema que, sin soluciones a corto plazo, se agravará ante la oleada de jubilaciones que se producirán en la próxima década, puesto que la mitad de la plantilla tiene más de 55 años.

Este contenido es exclusivo para registrados

Publicidad

Top 50
  1. 1 Canarias se acerca a los 30º y la Aemet activa avisos en tres islas
  2. 2 Accidentada huida por Las Palmas de Gran Canaria en un furgón robado
  3. 3 El popular bar El Perola de Agaete cierra sus puertas tras 33 años de vida
  4. 4 Caso Valka: el informe que demuestra que los móviles los carga el diablo
  5. 5 No sólo La Palma: Canarias en prealerta por el doble fenómeno que llega en cuestión de horas a todas las islas
  6. 6 Tranquilos, aquí está el líder
  7. 7 La Colonial de Fontanales: historia, pasión y esfuerzo en torno a una tabla de quesos
  8. 8 Los menores que dieron una paliza a otra en La Palma y lo grabaron son de distintos centros: «Son episodios graves, hay que intervenir para prevenir»
  9. 9 A juicio por presuntamente transferirse 30.000 euros del móvil de su abuela sin su permiso
  10. 10 Las Palmas de Gran Canaria busca su anillo verde

Publicidad

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para registrados.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

canarias7 Alarma en las carreteras: la falta de camioneros pone en peligro el auge del consumo

Alarma en las carreteras: la falta de camioneros pone en peligro el auge del consumo