Canarias7 - Noticias de última hora en Canarias

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar

Ahorra en tu factura de luz en Canarias: descubre los momentos clave el lunes

CANARIAS7

CANARIAS7

Las Palmas de Gran Canaria

Domingo, 9 de noviembre 2025, 19:25

Comenta

Descubre cómo puedes reducir tu factura de la luz en Canarias al máximo aprovechando los momentos de menor coste. Según datos del Ministerio de Transición Ecológica, entre las 13.00 y las 14.00 horas, el precio de la electricidad es de 87,89€/MWh, siendo este el tramo más económico del día.

Entre las 19.00 y las 22.00 horas se registra el tramo de tres horas más bajo, donde el costo energético es favorable para optimizar tus consumos.

En contraste, entre las 18.00 y las 19.00 horas, se presenta el precio más alto del día, llegando a 277,27€/MWh. La media del día se sitúa en 160,22€/MWh (sufre una subida del 0,78% con respecto al día anterior), ofreciendo una guía útil para tomar decisiones informadas sobre el uso eficiente de la energía.

Estas cifras reflejan la importancia de ajustar tus hábitos de consumo eléctrico para ahorrar y promover la sostenibilidad en Canarias. Únete a esta iniciativa para marcar la diferencia en tu factura y en el medio ambiente.

Según informa la Red Eléctrica de España, el precio medio del día se establece mediante una media aritmética de los precios diarios, considerando el tipo de tarifa y expresándose en megavatios hora. Esta información se actualizó el 9 de noviembre de 2025 a las 19.17, ofreciendo así una instantánea reciente de los costos energéticos que afectan a hogares y empresas en nuestro país.

Publicidad

Top 50
  1. 1 Tres muertos y quince heridos en una jornada trágica en el mar en Tenerife
  2. 2 Espectacular persecución policial en Las Palmas de Gran Canaria con varias colisiones y dos detenidos
  3. 3 Muere un motorista tras caerse por una ladera en Telde
  4. 4 Vive a sus anchas en las Alcaravaneras
  5. 5 La Aemet señala el día en que se abrirá el grifo de las lluvias persistentes en Canarias
  6. 6 Atropella a una menor en Santa Lucía de Tirajana y se da a la fuga
  7. 7 Científicos de la ULPGC descartan que la muerte masiva de lubinas se deba a una infección o un parásito
  8. 8 Arranca la obra submarina de Salto de Chira
  9. 9 Moisés García y su familia piden ayuda tras la orden de desahucio: «Nos quedan cuatro dias y no sabemos a dónde vamos a ir»
  10. 10 Dónde saborear Gran Canaria, según la creadora de contenido Priscila Betancort

Publicidad

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para registrados.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

canarias7 Ahorra en tu factura de luz en Canarias: descubre los momentos clave el lunes

Ahorra en tu factura de luz en Canarias: descubre los momentos clave el lunes