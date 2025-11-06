Canarias7 - Noticias de última hora en Canarias

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar

Ahorra en tu factura de luz en Canarias: descubre los momentos clave el viernes

CANARIAS7

CANARIAS7

Las Palmas de Gran Canaria

Jueves, 6 de noviembre 2025, 19:50

Comenta

Descubre cómo puedes reducir tu factura de la luz en Canarias al máximo aprovechando los momentos de menor coste. Según datos del Ministerio de Transición Ecológica, entre las 3.00 y las 4.00 horas, el precio de la electricidad es de 81,83€/MWh, siendo este el tramo más económico del día.

Entre las 19.00 y las 22.00 horas se registra el tramo de tres horas más bajo, donde el costo energético es favorable para optimizar tus consumos.

En contraste, entre las 18.00 y las 19.00 horas, se presenta el precio más alto del día, llegando a 252,37€/MWh. La media del día se sitúa en 155,21€/MWh (sufre una subida del 1,25% con respecto al día anterior), ofreciendo una guía útil para tomar decisiones informadas sobre el uso eficiente de la energía.

Estas cifras reflejan la importancia de ajustar tus hábitos de consumo eléctrico para ahorrar y promover la sostenibilidad en Canarias. Únete a esta iniciativa para marcar la diferencia en tu factura y en el medio ambiente.

Según informa la Red Eléctrica de España, el precio medio del día se establece mediante una media aritmética de los precios diarios, considerando el tipo de tarifa y expresándose en megavatios hora. Esta información se actualizó el 6 de noviembre de 2025 a las 19.47, ofreciendo así una instantánea reciente de los costos energéticos que afectan a hogares y empresas en nuestro país.

Publicidad

Top 50
  1. 1 Cruza con el semáforo en rojo y la atropellan en Las Palmas de Gran Canaria
  2. 2 Óscar Puente aprovecha el viaje a Gran Canaria para explicar el uso de dinero en efectivo: «300 euros como anticipo de caja»
  3. 3 Evacúan en helicóptero a una persona tras precipitarse desde un edificio en Gáldar
  4. 4 La Aemet abre el grifo de las lluvias en Canarias y todos los modelos apuntan a lo mismo: el chorro polar se transforma
  5. 5 Un chorro polar llega en cuestión de horas y la Aemet ya avisa a Canarias del cambio radical
  6. 6 El «elevado» riesgo de apagón lleva al Gobierno a acelerar el atraque de una central flotante en el Puerto
  7. 7 Muere Patuco, el perro que arrojaron a un contenedor de Vecindario y fue salvado por los vecinos
  8. 8 La red del narcotraficante José el del Buque tenía felinos salvajes de manera ilegal en Gran Canaria
  9. 9 La abrumadora diferencia que existe entre la UD Las Palmas y el Real Racing Club
  10. 10 La UCO alerta de las irregularidades en el contrato de los test que Torres negoció

Publicidad

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para registrados.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

canarias7 Ahorra en tu factura de luz en Canarias: descubre los momentos clave el viernes

Ahorra en tu factura de luz en Canarias: descubre los momentos clave el viernes