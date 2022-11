La agencia canaria 22Grados obtiene cuatro galardones

Canarias volvió a brillar en la entrega de los Premios Agripina, que distingue el trabajo de los profesionales del sector de la publicidad, el marketing y la comunicación en España.

La Agencia 22Grados ha sido una de las grandes ganadoras de este encuentro al ser galardonada con cuatro premios. La compañía canaria de marketing, creadora del spot '22 Ángeles' para el Gobierno de Canarias, obtuvo las esculturas que le acreditan como el mejor trabajo en las categorías a Mejor campaña de animación; Anunciante del año; Fotografía e Institucional. Esta agencia, que en la pasada edición fue distinguida con tres de los galardones, contaba este año con 12 nominaciones.

Los Premios Agripina representan un reconocimiento para la comunicación a nivel nacional y este año ha celebrado su XII edición en una gala celebrada el 17 de noviembre en el Auditorio Nissan Cartuja de Sevilla, un acto que contó con una gran representación de la publicidad de las marcas de las islas.

En el área Institucional y Fotografía, el trabajo premiado fue 'La isla de mi vida' para el Cabildo de Gran Canaria. Este spot, que se desarrolla por medio de la música y las imágenes de algunos de los rincones de la isla, da protagonismo a los cuatro elementos, que impulsan a los habitantes de la isla a través del arte, el deporte, o el folclore. Creado por la agencia 22Grados y producido por Magnetic Film Creations, se trata de una pieza envuelta en cultura y tradición acompañada con la canción 'No es todo lo que tenemos, es todo lo que nos da', compuesta por Luis Quintana. La cantante Belén Álvarez, del grupo LAJALADA, fue la encargada de los arreglos y la interpretación vocal junto con el rapero Aniba Liricida.

El spot 'Nace con Alma', realizado para Aguas de Teror, se alzó con el oro en la categoría de Animación. Esta pieza es un trabajo realizado viñeta a viñeta para el que la agencia canaria contó con Margarito Studio. El premio lo recogió el consejero delegado de Aguas de Teror, Rubén Cárdenes, junto con la directora de Servicios al cliente de 22Grados, Vanessa Morales; el director creativo, Miguel Moriarty; y la directora de Arte, Jennifer Vega.

En la categoría de Anunciante del año fue distinguido el trabajo realizado para la marca Lopesan Hotel Group, que engloba el trabajo realizado para Lopesan Hotels & Resorts, Abora by Lopesan Hotels, Corallium by Lopesan Hotels, Kumara Serenoa by lopesan Hotels, y Hotel Faro, Lopesan Collection Hotel, a lo largo del año. Se trata de spots que, con calidad cinematográfica y un estilo diferencial en cuanto a la comunicación que se suele practicar en el sector, tuvieron como objetivo posicionar sus marcas e incentivar la recuperación turística.