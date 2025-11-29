Canarias7 - Noticias de última hora en Canarias

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Directo Las semifinales del Pickle Pro Tour 2025, desde Las Canteras en directo
Avión de la compañía American Airlines EP

Aerolíneas de todo el mundo anuncian retrasos y cancelaciones de vuelos tras los fallos detectados por Airbus

Iberia afirma que opera con normalidad al haber trabajado «toda la madrugada» en actualizar los software del modelo A320

Johana Gil

Sábado, 29 de noviembre 2025, 10:29

Comenta

Durante uno de los fines de semana de mayor actividadad aerea, miles de aviones han tenido que quedarse parados tras el orden de Airbus de ... una reparación urgente en sus A320, que actualmente están en servicio. Más de la mitad de la flota mundial de este modelo ha resultado afectada, lo que está generando cancelaciones y retrasos en vuelos alrededor en varios países.

Este contenido es exclusivo para registrados

Publicidad

Top 50
  1. 1 Inmaculada Medina se defiende: «Saldré más fuerte y seguiré en la calle con los grupos«
  2. 2 Operación Íncubo: tres nuevos investigados por abusar sexualmente de menores vulnerables
  3. 3 «Pensaba que esta vuelta iba a salir bien, pero no», lamentaron los supuestos sicarios
  4. 4 Adiós a Inmaculada Medina: «No crean que ha sido fácil, pero lo hago con el corazón lleno de cariño»
  5. 5 Críticas a la feria navideña: «Si sale un vagón disparado, me entra por la ventana»
  6. 6 Siete afectados, entre ellos un niño de 11 años, tras el incendio de un edificio en La Paterna
  7. 7 Investigación por el correo de la «masacre» en la ULPGC: «Fue un susto y se reaccionó a tiempo»
  8. 8 La limpieza pasa factura a Las Palmas de Gran Canaria
  9. 9 Las auxiliares de enfermería de Canarias estallan: «¡C1 ya!»
  10. 10 El carnaval de Las Palmas de Gran Canaria, en riesgo: necesita una inversión urgente de 1,1 millones de euros

Publicidad

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para registrados.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

canarias7 Aerolíneas de todo el mundo anuncian retrasos y cancelaciones de vuelos tras los fallos detectados por Airbus

Aerolíneas de todo el mundo anuncian retrasos y cancelaciones de vuelos tras los fallos detectados por Airbus