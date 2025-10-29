El boom turístico impulsa a Aena a ganar 1.579 millones hasta septiembre, un 8,9% más El tráfico de los aeropuertos españoles alcanzó los 247,1 millones de pasajeros, un 3,9% más que en 2024

C. P. S. Madrid Miércoles, 29 de octubre 2025, 07:25 | Actualizado 08:36h. Comenta Compartir

Aena está viviendo un momento de máximos históricos. El gestor aeroportuario español registró un beneficio neto de 1.579 millones de euros en los nueve primeros meses de 2025, lo que supone un aumento del 8,9% respecto al mismo periodo del año anterior, según informó la empresa este miércoles.

Este incremento en sus resultados se produjo en un ejercicio marcado por un sólido crecimiento de los ingresos totales y una mejora del resultado bruto de explotación (Ebitda). Los ingresos totales alcanzaron los 4.785 millones de euros, un 8,8% más que en 2024, mientras que el ebitda consolidado se situó en 2.883 millones de euros, con un crecimiento del 8,2%.

Los buenos resultados son fruto del elevado tráfico de pasajeros. En el conjunto de aeropuertos del grupo Aena (España, Londres-Luton y los aeropuertos de Aena Brasil) el movimiento de viajeros creció hasta los 294,1 millones (un 4,1% más). En los aeropuertos de Aena en España, el incremento ha sido del 3,9% (hasta 247,1 millones de pasajeros).

Por líneas de negocio, los ingresos aeronáuticos ascendieron a 2.556,2 millones de euros, un 5,5% más, impulsados por el notable aumento del tráfico de pasajeros. Los ingresos comerciales también experimentaron un sólido crecimiento del 10,8%, hasta los 1.466,1 millones de euros, gracias a la mejora generalizada de la actividad comercial y la licitación de nuevos espacios. Los servicios inmobiliarios aportaron 98,2 millones de euros, con un alza del 13,7%, destacando la mejora en los ingresos de la línea de carga y de las explotaciones inmobiliarias.

Impulso inversor

Aena mantiene un ambicioso programa de inversiones, habiendo destinado 716,6 millones de euros al pago de las mismas en los nueve primeros meses de 2025. De cara al futuro, el pasado 18 de septiembre, el gestor aeroportuario presentó la propuesta de inversiones para el periodo 2027-2031 (DORA III), que asciende a un total de 12.888 millones de euros. De esta cifra, 9.991 millones de euros corresponden a inversiones reguladas, mientras que el resto se destinará a actuaciones no reguladas ligadas a la actividad comercial, enfocadas en capacidad, calidad, seguridad, ciberseguridad y sostenibilidad.

La actividad internacional también mostró un desempeño robusto, con ingresos totales de 655,3 millones de euros, lo que representa un incremento del 18,2%.

Y la deuda financiera neta contable del Grupo Aena se redujo a 5.127 millones de euros, mejorando la ratio de deuda financiera neta sobre Ebitda a 1,37 veces, frente a 1,57 veces en 2024, lo que refleja una sólida posición financiera. Por su parte, el efectivo neto generado por actividades de explotación se incrementó un 7,3%, alcanzando los 2.525,6 millones de euros.

Temas

España

Aena