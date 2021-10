«Las administraciones públicas tienen que apostar por la industria canaria»

-¿Cuándo volveremos a ingresos similares a febrero 2020?

-Nosotros en Montesano Extremadura no hemos caído en ingresos pero en Montesano Canarias la ciada ha sido del 25%, en línea con nuestros datos medios de Asinca. En 2021 vamos mejor que en 2020, al menos en cifra de ventas que no en rentabilidad.

En cuanto la pregunta de cuándo volveremos a cifras de pre pandemia, nosotros hemos ido revisando presupuestos. En la penúltima revisión pensábamos que en marzo estaríamos ya en normalidad. Ahora hemos trasladado esa expectativa a noviembre de este año pensando en que la campaña turística de invierno sea buena, aunque para nosotros pesan más los otros canales que el hotelero en sí mismo. Si hablamos de la actividad hotelera en lugar de la industrial, no lo vemos mal aunque con dudas. Vemos mucho movimiento e interés pero estaremos pendientes de que los ingleses abran. También habrá nuevos emisores que aún sin tener un gran volumen ayudan con la diversificación.

-¿Cuándo, si es que alguna vez, nos habremos recuperado de las pérdidas derivadas de la pandemia y sus efectos posteriores?

-En la industria, por lo general, los ajustes que podemos hacer son temporales, no estructurales y siempre dirigidos a la vuelta a la normalidad. Por ello incurrimos en fuertes pérdidas, así que nuestro objetivo es recuperar los índices de rentabilidad. Pero recuperar las pérdidas sufridas va a ser muy difícil. Ojalá, ojalá que las ventas crezcan tanto que con una buena rentabilidad puedan compensarse estos dos años. Y en ese caso tardaremos cuatro o cinco años.

-¿Saldremos reforzados en algo?

-En la industria no tendremos recortes de platillas. Tampoco tenemos la capacidad de modificar procedimientos como si ocurre en otros sectores. Lo que me gustaría es que se valorase la conveniencia de contar con la industria canaria, aunque llevamos toda la vida diciéndolo con poco éxito. Quizás ahora con esta situación exista una mayor sensibilidad hacia el producto local. Eso sería una ventaja. Eso sería salir reforzados.

-Crecimiento de la población residente y diferencial del desempleo con la media nacional. Los dos ratios son significativamente negativos en Canarias. ¿Alguna opinión o solución?

-Yo veo que la divergencia se va a mantener. Incluso cuando hemos vivido años récord de turistas hemos tenido tasas de desempleo superiores a la media nacional. Por tanto nada indica que esto pueda mejorar. Entiendo que la población foránea viene a trabajar y la local a veces no quiere esos trabajos. Es algo estructural. Tenemos una cultura laboral en Canarias que nos lleva a eso y siendo endémico va a costar mucho cambiarlo. El otro día el Presidente del Gobierno decía en una asamblea de Asinca que si la formación, que si lo otro, pero si no empezamos por la formación en casa, sigamos en los colegios, en los ciclos formativos, las universidades... me parece que no lo cambiamos. Quiero pensar que al menos volvamos a desempleo en niveles del 2019 pero siempre mantendremos un gap con el nivel medio nacional.

-¿Las mejoras de productividad consecuencia de la digitalización y su aceleración durante la pandemia van a afectar a las necesidades de profesionales por cambios en sus perfiles?

-Yo pienso que no, y creo que en general en Asinca se piensa igual. Nuestra industria tiene un tamaño que hace complicado un alto grado de digitalización en lo que se refiere a robotización y automatización. Aunque tengamos niveles de producción similares a la península no tenemos sus economías de escala. Un fabricante en el continente está un día entero o una semana entera produciendo un único producto, mientras que nosotros por nuestro mercado tenemos que hacer muchos productos distintos cada día, lo cual impide muchas mejoras de productividad y hace inviable o no rentable la automatización.

-Ustedes han sido vanguardia en exportación. Venden hasta en 40 países, fueron los primeros en exportar jamón a China. ¿Es la internacionalización una asignatura pendiente para la empresa canaria, una obligación para subsistir, o algo solo para algunos?

-Yo digo que el mundo es grande y Canarias debe pensar en el exterior, evidentemente. Pero eso no debe despistarnos del mercado interno. Comercio exterior sí, pero interior también. Las cadenas hoteleras, los distribuidores, las AA PP tienen que apostar por la industria canaria, tienen que apostar por Montesano. O por Fuente Alta o Fonteide o Firgas que deberían estar en todas las AA PP y me consta que en algunas no lo están. El comercio exterior para aquel que pueda porque tampoco es fácil salir a vender fuera. Necesitas un producto diferencial y que no esté penalizado por un sobre flete de Canarias al continente. Y en cuanto al mercado africano es complicado, al menos para nosotros, por ser mayoritariamente musulmán y no consumir porcino. Y península es imposible por la guerra de precios sectorial. Pero en cambio si creo que hay recorrido en el mercado local en función de que la población cuente con el producto local.

-¿Cuáles son las medidas que podrían tomarse desde la administración?

-Desde una visión general creo que los gobiernos han hecho mucho. Cosas acertadas y desacertadas. Han hecho mucho: solución para el empleo y sostenibilidad de las empresas articulando el sistema de ERET, las líneas ICO dirigidas a mejorar la liquidez, son dos medidas fundamentales. Y lo que han hecho mal ha sido tardar, esperar a última hora y sacar los créditos carísimos y los aplazamientos con precios abusivos y desproporcionados. Las ayudas directas también ayudan, como las del Estado, que van a generar liquidez y compensarán pérdidas para aquellos que perdieron más del 30%. A partir de ahí poco más se puede hacer. Ahora van a poner en marcha un fondo de rescate de Ecofides que será una salida para empresas que puedan continuar si se les facilita liquidez. En Canarias la economía es muy frágil, todos los sectores están en debilidad y requieren de apoyos que no sé si serán posibles. Por ejemplo con una bonificación a la seguridad social, no sé si Europa nos lo permitirá o quizás lo permita pero España diga que no quiere hacerlo. Yo creo que si consideramos a Canarias como frágil en economía, necesitamos que se estructuren opciones. Por ejemplo si existe debilidad en empleo debería primarse la generación empleo. Los fondos europeos generarán economía al menos a corto plazo, siempre que se resuelvan ágilmente, lo que va a ser complicado pero confiemos en que así sea. Además necesitamos que consoliden y no sea una ilusión de tres años. Si vas a montar generación de hidrogeno verde lo haces una vez. Que eso te hace ser competitivo? Competitivo no sé, lo que te hace es ser verde. Pero no consolida nada.

Entrevista en colaboración con Enrique Areilza, de Dream Team Executive Search.