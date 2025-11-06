Canarias7 - Noticias de última hora en Canarias

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Vea la portada de CANARIAS7 de este viernes 7 de noviembre de 2025

Elon Musk recibirá de Tesla la mayor prima de la historia: casi un billón de dólares

El 75% de los accionistas de la empresa aprobó su petición para transformar la firma de vehículos en un gigante de la robótica y la inteligencia artificial

Mercedes Gallego

Jueves, 6 de noviembre 2025, 23:14

Comenta

¿Cuánto hay que pagar para motivar al hombre más rico del mundo? En el caso de Elon Musk, hasta un billón de dólares en ... acciones, según el plan que fue aprobado este jueves por la Junta de Accionistas de Tesla. El fundador de la empresa había amenazado con abandonarla si no accedían a su demanda. En concreto, el magnate percibirá 878.000 millones de dólares (760.000 millones de euros), durante la próxima década.

Este contenido es exclusivo para registrados

Publicidad

Top 50
  1. 1 Cruza con el semáforo en rojo y la atropellan en Las Palmas de Gran Canaria
  2. 2 Óscar Puente aprovecha el viaje a Gran Canaria para explicar el uso de dinero en efectivo: «300 euros como anticipo de caja»
  3. 3 La Aemet abre el grifo de las lluvias en Canarias y todos los modelos apuntan a lo mismo: el chorro polar se transforma
  4. 4 El «elevado» riesgo de apagón lleva al Gobierno a acelerar el atraque de una central flotante en el Puerto
  5. 5 Muere Patuco, el perro que arrojaron a un contenedor de Vecindario y fue salvado por los vecinos
  6. 6 La UCO alerta de las irregularidades en el contrato de los test que Torres negoció
  7. 7 Una víctima acusa a su abuelo de agredirla sexualmente desde los cinco a los 11 años
  8. 8 Activada la alerta por contaminación marina en Gran Canaria tras detectarse un vertido frente a Telde
  9. 9 Siguen los rebosos de contenedores de basura:«La peste es como si viviéramos al lado del vertedero»
  10. 10 Un máster del profesorado de dos años y con prueba de acceso: cita en la ULPGC para abordar la formación docente

Publicidad

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para registrados.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

canarias7 Elon Musk recibirá de Tesla la mayor prima de la historia: casi un billón de dólares

Elon Musk recibirá de Tesla la mayor prima de la historia: casi un billón de dólares