El abono gratuito de Renfe desata la picaresca en las reservas de trenes

«Está todo lleno hasta diciembre», protesta Lídia que lleva semanas intentando viajar de con Renfe. «No puedo bajarme ni un sólo fin de semana porque está todo lleno hasta final de año, no entiendo la lógica, en Renfe no pensaron en poner más horarios en medias distancias al sacar el bono gratis», se pregunta.

Y no, no es sólo que haya una falta de frecuencias en ciertos trayectos, es que las nuevas ayudas al transporte de Renfe permiten hacer reservas en diferentes trenes y horarios, sin límite, en la Media Distancia, con lo que muchos se han encontrado con trenes supuestamente llenos al tratar de reservar, pero vacíos en realidad. «Entiendo que la gente quiera coger varios horarios, pero al final esto no tiene sentido, quien llega detrás se encuentra en la aplicación que el tren va lleno, pero no es así, es porque hay gente que ha hecho lo que le da la gana», se queja Lourdes, otra usuaria de la Media Distancia.

La avalancha de reservas en trenes con el abono gratuito en el servicio de Media Distancia ha traído quejas, que aún han sido mayores en otras comunidades autónomas ; y han obligado a Renfe a rectificar el sistema por el «abuso» y el «mal uso» de los usuarios, así lo reconocía la compañía a este diario. «Un mal uso de los títulos gratuitos genera un perjuicio al resto de ciudadanos limitando su movilidad», declaró Renfe. Por ello en los trenes de Media Distancia están analizando las medidas para evitar esta situación. «Estamos trabajando ya en ello, vamos a iniciar una campaña apelando a la responsabilidad de los usuarios y vamos a imponer imitaciones a la hora de reservar por el buen uso del servicio», aseguraron desde la compañía.

Aunque según Renfe las quejas están siendo puntuales, algunos usuarios explican lo contrario, también a través de redes sociales. Como es el caso de Aitor. «A dos semanas vista y el Media Distancia de Alicante-Valencia está lleno, y el regional no va numerado, así que es probable que te sientes en el suelo». Según relata el joven antes de la pandemia era diferente: «Había seis coches por tren y ahora llevan tres coches los domingos y además del Regional había un Express».

«Se junta el bono gratuito con el inicio de curso que llena toda la oferta de trenes, y ya no hablemos de los retrasos en esta línea, creo que el bono gratuito puede ser un alivio para algunos pero si la oferta de Renfe sigue siendo la misma, en enero seguiremos cogiendo el tren los de siempre y habrá servido para poco», se queja Aitor.