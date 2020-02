400 bazares de Canarias dejan de vender tabaco en el último año

silvia fernández Las Palmas de Gran Canaria

El próximo 20 de mayo se cumplirá un año de la entrada en vigor en España de las nuevas exigencias de seguimiento y control de los productos del tabaco y el resultado no ha sido el esperado. Distintas fuentes consultadas de toda la cadena de suministro: productores, distribuidores, mayoristas y minoristas coinciden en señalar que las consecuencias negativas de la aplicación en el sector de Canarias de la directiva europea 2014/40/UE han superado a las positivas.

Según señalan las distintas fuentes, las nuevas normas no han conseguido erradicar el problema de la competencia desleal y el contrabando -objetivo principal de la directiva- pero sí ha logrado expulsar del sector al 3% de los bazares de las islas. Estas fuentes señalan que en torno a unos 400 puntos de venta de los 1.200 que se cifran en el archipiélago han dejado de vender tabaco en el último año. «Requiere mucho trabajo y al final, el margen que deja el tabaco es tan bajo que no compensa contratar a una persona para que se encargue del control de cada uno de los cartones o cajetillas que se venden», indica un mayorista que opera en la capital grancanaria.

La norma también ha provocado que muchos bazares sigan vendiendo tabaco «a escondidas» al no haberse dado de alta en la Fábrica Nacional de Moneda y Timbre (FNMT). «Es tan sencillo como ir a un supermercado y comprar un cartón de tabaco. Te arriesgas a que un día venga una inspección pero quizás no te toque nunca», indican estas fuentes, que agregan rotundamente: «la trazabilidad no ha servido para nada».

Las exigencias de la trazabilidad también se han llevado por delante en Canarias a más de una veintena de pequeñas empresas dedicadas a la explotación de máquinas de tabaco (se estima que en las islas hay unas 9.000 y acaparan el 15% de las ventas). «Son sociedades que tienen unas 30 ó 40 máquinas. El margen es tan reducido y las exigencias legales la nueva norma tantas que muchos empresarios se las están quitando y vendiéndolas a otros con mayor volumen de máquinas», indica un empresario del sector. «La trazabilidad está resultando muy complicada y a muchas personas les ha costado el cierre del negocio», agregan estas fuentes. La empresa Logista, que se encarga de la distribución de los productos del tabaco desde la fábrica y hasta el mayorista, tampoco lo está teniendo fácil. El sistema para volcar los datos es complejo y en muchas ocasiones no funciona con la agilidad que debiera lo que impide una distribución rápida. Fuentes del sector indican que sus tiempos de entrega «se ha triplicado».