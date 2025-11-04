Más de 300.000 canarios tendrán que hacer frente este miércoles al segundo pago del IRPF Es el segundo plazo para aquellos que eligieron fraccionar el importe de su devolución

Aunque la campaña de la declaración de la renta de 2024 terminó el pasado 30 de junio, este miércoles 5 de noviembre Hacienda reclamará el segundo pago a aquellos contribuyentes que decidieron fraccionar el importe, lo que supone un 40% de la deuda total. Según los cálculos elaborados por los expertos fiscales de TaxDown, son alrededor de 4.800.000 contribuyentes los que tendrán que hacer frente a este siguiente abono, unos 330.000 en Canarias.

Alrededor del 70% de los contribuyentes con una declaración a ingresar prefiere fraccionar su pago en dos plazos en lugar de pagar toda la deuda el último día de la campaña de la renta, algo que solo elige hacer el 30% de los contribuyentes.

Aquellos contribuyentes que hayan elegido domiciliar el pago y no cuenten con suficientes fondos en la cuenta bancaria o no puedan hacer frente a este segundo pago del 40%, el próximo lunes tendrán que pagar una multa por parte de la Agencia Tributaria. Esta sanción afecta al importe a pagar en forma de recargo y se mueve entre un 5% hasta un 20% en función de los meses que se tarde en abonar.

Aquellos que se apresuren e ingresen el segundo plazo exigido por Hacienda pasado el día 30 pero antes de recibir algún requerimiento, solo tendrán que hacer frente a un recargo del 5% sobre el importe. Este porcentaje se duplica, hasta el 10%, si se recibe el aviso por carta de la Agencia Tributaria y se paga en el periodo establecido. Si aun así no se ingresa, la sanción aumenta un 20% sobre la deuda. Además, en este último supuesto se genera otra cantidad a pagar adicional llamada interés de demora, que es del 4,06% sobre el total.

Solo en algunos casos específicos, los contribuyentes pueden solicitar un aplazamiento en el pago de hasta 12 meses, pero para ello tendrán que enviarle un escrito a la Agencia Tributaria explicando las razones de esta decisión y será la Agencia Tributaria quien acepte o no este aplazamiento pagando en cualquier caso los intereses de demora correspondientes.

Aunque la mayoría de los contribuyentes elige domiciliar el pago en dos plazos para que la Agencia Tributaria lo cobre directamente de su cuenta bancaria, algunas personas prefieren pagarlo de manera proactiva. En este caso, hay tres opciones para hacer el ingreso: hacerlo de forma online a través de la web de la Agencia Tributaria presentando el modelo 102, acudir de forma presencial a una oficina de su entidad bancaria o, como última opción, personarse en una Delegación de la Agencia Estatal de la Administración tributaria.

«Aunque la campaña del impuesto sobre la Renta a las personas físicas de 2024 acabó hace varios meses, cerca de cinco millones de contribuyentes tendrán que hacer frente este próximo miércoles al segundo pago de la renta. Es importante que los ciudadanos abonen este importe a tiempo para evitar enfrentarse a sanciones de hasta el 20% sobre la deuda» afirma Enrique García, CEO y cofundador de TaxDown.