200.000 residentes en zonas turísticas vuelven a exigir una solución a su situación La Palt critica que se imponga el principio de la unidad de explotación sobre el derecho a la vivienda y critican que sigan llegando multas

CANARIAS7 Las Palmas de Gran Canaria Miércoles, 26 de noviembre 2025, 01:00

La Plataforma de Afectados por la Ley Turística (PALT) denuncia que la Ley de Renovación y Modernización Turística de Canarias, aprobada en 2013, está «al servicio del monopolio» del sector y «compromete el derecho a una vivienda» de más de 200.000 residentes en las islas.

Esa ley autonómica obliga a destinar a uso turístico los apartamentos que formen parte de un complejo catalogado como turístico e impone que debe explotarlos un solo gestor, por lo que los propietarios que los explotan por su cuenta o los convierten en su residencia están siendo sancionados por el Gobierno de Canarias. El colectivo ha alertado en un comunicado de la «indefensión legal» que sufren los afectados por «la expropiación de uso encubierta» que asegura que la Consejería de Turismo aplica en Canarias a los propietarios que hacen un uso residencial de viviendas adquiridas «sin limitaciones de uso» hace 50 años, cuando operaba en las islas un planeamiento diferente al actual, lo que considera una «injusticia institucional».

El colectivo alerta de que las multas impuestas a muchos de estos propietarios de viviendas ubicadas en zonas turísticas del archipiélago responden al principio de la «infracción permanente» para sancionar el uso actual, lo que vulnera su seguridad jurídica.

Las sentencias que avalan estas multas también niegan el «escudo protector» que debería ofrecerles, en su opinión, el uso consolidado de estos inmuebles, en virtud de la Ley del Suelo y Espacios Naturales de Canarias.

«Se sanciona al ciudadano por la inacción o los tecnicismos del propio Gobierno de Canarias» y se mantiene el principio de la «unidad de explotación, obligando a los propietarios a entregar sus viviendas a un operador turístico para que haga negocio al precio que decida y haga uso o no de ellas cuando le venga en gana, sin permitir la negociación o el uso propio», asevera la presidenta de la PALT, Maribé Doreste.