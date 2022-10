Más de 13.400 millones para una inversión territorial que premia a Madrid y Extremadura

La Comunidad de Madrid, Extremadura, Cantabria, Navarra, La Rioja, Castilla-La Mancha y País Vasco serán las comunidades autónomas donde más crecerá la inversión real estatal el próximo año, según el proyecto de Presupuestos Generales presentado en el Congreso. La mayor subida porcentual corresponde a Navarra, con un incremento del 35%, al pasar de 77 millones a 104 millones de euros. Aunque en cuantía es en Madrid donde más aumentará la inversión del Estado: 154 millones más que compensan la pérdida registrada este año por la autonomía que preside Isabel Díaz Ayuso.

Madrid adelanta a la Comunidad Valenciana y absorbe el 9,7% del total de la inversión, por detrás de Andalucía y Cataluña que consiguen cada una el 17% del presupuesto estatal inversor. Además, en el caso de Cataluña, a los 2.309 millones de euros que va a recibir en inversiones hay que sumar otros 200 millones del Ministerio de Transportes derivados de la sentencia del Tribunal Supremo sobre el cumplimiento de lo recogido en el Estatuto de Autonomía de Cataluña. Tal vez estos fondos acerquen el apoyo de ERC a los presupuestos, aunque el portavoz de este grupo parlamentario, Gabriel Rufián, advirtió al Gobierno de que «el voto de Esquerra se suda». La ministra de Hacienda, María Jesús Montero, recalcó en la rueda de prensa que con este reparto territorializado de la inversión «se cumplen todos los Estatutos de Autonomía». Andalucía será la comunidad con el mayor nivel de inversión real estatal: 2.319 millones de euros, un 2,28% más que en 2022. En Extremadura crecerá un 16,7% hasta los 474 millones de euros

El año que viene, la inversión estatal caerá en la Región de Murcia (-33,6%), Castilla y León (-4,17%), Melilla (-25%) y Ceuta (-9,6%). Galicia, la autonomía que hasta hace unos meses presidía el nuevo líder del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, se queda prácticamente igual que este año (recibirá solo tres millones más). Sin embargo, si se compara en función de los fondos por habitante, Galicia no sale malparada con casi 400 euros por habitante, aunque va por detrás de Melilla (524 euros), Cantabria (507) y Extremadura (447 euros). En este ranking de fondos por habitante, las autonomías que menos reciben son Navarra, Baleares, Canarias y Madrid. En todo caso, cuando se trata de construir una red ferroviaria o de autovías, a la hora de calcular la inversión tiene más importancia el territorio a cubrir que la población. O si se trata de construir centros hospitalarios o educativos, el elemento a tener en cuenta será la dispersión territorial.

La inversión en el País Vasco aumentará un 9,18% hasta los 559 millones de euros, el 4,1% del total y con una subida en los fondos por habitante hasta los 252 euros. La Rioja, con un incremento del 12,7%, recibirá 71 millones de euros.

No regionalizable

El reparto territorial de la inversión se realiza en función de la localización de los proyectos, pero existe una parte que no es susceptible de ser regionalizada debido a su naturaleza como las compras centralizadas en la sede del organismo que las realiza, con independencia de dónde vayan a utilizarse; las inversiones inmateriales que no es posible localizar en un lugar concreto, o las inversiones, especialmente del Ministerio de Defensa, cuyo lugar de producción es distinto del de utilización de tales bienes. Aunque la inversión regionalizable aumenta sólo el 2,8% en 2023, hasta los 13.444 millones de euros, al sumar la parte que no puede regionalizarse la inversión real del sector público estatal sube un 21% hasta los 25.913 millones de euros.