Zeus prepara el Nacional entre figuras mundiales

Será a mitad de junio, el día se definirá en breve, contra el andaluz Carlos Ratón Pérez y, probablemente, en Las Palmas de Gran Canaria. Zeus de Armas ya tiene perfilada la hoja de ruta para su asalto al Campeonato de España del peso ligero y, en plena cuenta atrás, ha decidido elevar la exigencia en sus rutinas. Desde hace unos días se encuentra en Alicante para desarrollar un campamento de trabajo a las órdenes de Gabi Sarmiento, eminencia sin igual en la esquina, y teniendo como inseparable compañero de fatigas a Kiko Martínez, todo un campeón del mundo que comparte su espartana tabla de ejercicios.

Allí, a orillas del Mediterráneo, pasará Zeus todo el mes de mayo con el objetivo de perfilar su puesta a punto y afrontar la pelea más importante de su vida en plenitud de condiciones. « Está en las mejores manos y con un plan específico de un nivel superior», reconoce Antonio Pulido, su entrenador en Gran Canaria. Que su pupilo se haya trasladado a tierras peninsulares responde a su deseo de complementar la base adquirida bajo el magisterio de un técnico que no necesita presentación y «que supone un privilegio», tal y como admite el propio púgil de Jinámar.

Sesiones físicas y técnicas, con la opción que brinda tener sparrings de calidad en los entrenamientos en el ring, algo que en Canarias no era viable, además de un estudio pormenorizado de las características del oponente («tiene mucha experiencia e irá a muerte como yo», advierte), componen la agenda de Zeus, con cuerpo y alma puestos en lo que viene en unas semanas. «Esto acaba de empezar pero mis sensaciones no pueden ser mejores. Supone un sacrificio para mí estar lejos de la familia y de mi entorno, pero es necesario y afronto este ciclo a tope, con unas ganas terribles», reconoce.

Después de saldar con éxito sus dos últimos combates, en febrero y en abril ante el nicaragüense Carlos Arroyo, se mantiene invicto desde que inició su periplo como profesional y sabe que está ante la oportunidad que viene esperando para darle a su carrera el realce soñado. Eso es lo que piensa cada vez que le toca exprimirse en una carrera, ajustarse los guantes o cumplir con el plan trazado por Sarmiento para él y en el que no cabe un paso atrás.

«Gabi me somete a máxima presión siempre. Nunca baja el nivel. Y Antonio, desde la distancia, tampoco me pasa una. Se sufre y hay días complicados. Pero tener al lado a Kiko, que es un ídolo, una referencia, me da un impulso enorme y me hace sentir capaz de poder con todo», apunta Zeus, consciente de que, en estos momentos, representa la escuela canaria y se ha convertido en el embajador del Archipiélago en su disciplina.