«Ya estamos trabajando para que nuestro deporte salga adelante»

— El deporte canario, como la sociedad y el resto de sus ámbitos, está sufriendo como nunca y se acumulan las incertidumbres. Por la parte que le toca, ¿qué reflexión le merece esta situación?

— Todos estamos sufriendo y de esta crisis del coronavirus salen daños que están generando unas consecuencias tremendas. Primero, y es lo más importante, en el ámbito de la salud. A partir de ahí, se resiente la economía, la estructura que ya teníamos hecha de vida, la viabilidad de proyectos y, en el deporte, estamos asistiendo a una paralización mundial de calendarios, eventos de la importancia de una Eurocopa o Juegos Olímpicos... Todo lo contemplo con enorme preocupación, como no podía ser menos, aunque sabiendo que es algo que pasará, que tenemos que combatir día a día como único remedio para poder recuperar todo lo que ahora estamos echando de menos, que es el poder llevar una vida normal. El deporte es una parcela fundamental en nuestra sociedad por todo lo que conlleva. Formación, educación, afición, dinamizador de la economía con su conglomerado empresarial y de patrocinios e ingresos... Lo que estamos viviendo ahora jamás se vio. Ojalá que salgamos reforzados. Tiene que ser así.

— Desde el organismo que dirige, ¿en qué se están centrando ahora considerando la anormalidad que impera?

— No hemos parado de trabajar. Tenemos al 99% del personal haciéndolo desde casa con el teletrabajo y estamos en la fase de recabar toda la información posible. El contacto es permanente con federaciones, clubes y deportistas. Desde que el pasado domingo se oficializó el decreto de alarma, nos hemos organizado para poder atender a todos los frentes abiertos con la máxima prestancia y sensibilidad posible. Es más necesario que nunca que todos nuestros deportistas así lo sientan. El miércoles tuve una videoconferencia con el Consejo Superior Deportes a fin de coordinar acciones y profundizar en las mismas, en su ejecución. Y ahora afrontamos una semana con la misma intensidad y una agenda en la que privilegiamos, insisto, el apoyo y asesoramiento a todo nuestro tejido deportivo aunque tengamos unas limitaciones importantes. Mi teléfono está disponible siempre. Es tiempo de ayudar y de servir a todos los que necesiten nuestra ayuda.

— Antes aludía a la ejecución de acciones para ayudar y aliviar la situación de federaciones, clubes y deportistas. ¿Qué maniobra y autonomía tienen en la Dirección General de Deportes del Gobierno de Canarias para ello?

— Podemos, y es en lo que hemos puesto prioridad ahora, acelerar el ingreso y cobro de las subvenciones que damos por desplazamientos. Son cantidades que, en muchos casos, alivian sobremanera las economías de clubes, federaciones y deportistas porque ya conocemos el gasto anual que implica competir a escala nacional e internacional para nuestros representantes en las distintas modalidades. Vamos a hacer todo lo posible para que esas partidas estén disponibles en el menor tiempo posible. En cuanto podamos, las haremos efectivas. Además, el Consejo Superior de Deportes ya tiene la autorización del Consejo de Ministros para convocar las ayudas a las federaciones con más de 50 millones de euros a repartir y una proporción sustancial para los deportistas. Se están dando pasos y se van a ver las soluciones.

— ¿Siente que se le añade responsabilidad o presión a su labor por la situación, en muchos casos desesperada, que viven algunos clubes?

— Entiendo perfectamente todo lo que está pasando y las peticiones realizadas. He encargado un estudio pormenorizado de la repercusión e impacto que esta pandemia ha tenido en nuestro deporte. Nuestros técnicos están en ello y sus conclusiones nos servirán para aplicar las soluciones necesarias. Quiero hacer un llamamiento a la esperanza, a que no perdamos fuerza. Nuestro presidente del Gobierno, Ángel Víctor Torres, dejó muy claro, hace unos días, que nadie se va a quedar atrás, que nuestros dirigentes no se olvidarán de todos los grandes perjudicados. Y en el mundo del deporte queremos hacer lo mismo. Creo que estamos sentando las bases con la solidaridad y la generosidad que se está viendo para contener el coronavirus y prestar auxilio a los infectados y sus familias. También a los que viven situaciones de dificultad extrema. Es impresionante el trabajo y la dedicación de nuestro personal sanitario, de todos los que tienen que salir a las calles a cumplir con los servicios mínimos, de los que atienden a la gente en comercios con productos de primera necesidad, en las farmacias... Repito, son días de lucha, pero vendrán los que estén destinados a la reconstrucción.

— ¿Es optimista?

— No tengo duda alguna de que el deporte canario saldrá adelante. Con dificultades, sí, con las limitaciones que van a imponer las cargas de estar padeciendo lo que ahora todos vemos y sufrimos. El camino es ser fuertes, trabajar, estar unidos y ser comprensivos. Pero sí, soy optimista porque en ningún momento me he puesto en un escenario peor del que estamos. Cuando la curva de positivos se estabilice y comience a bajar, que es el primer objetivo que debe darse, seguro que empezamos a ver las cosas de otra manera. Pero ya estamos actuando para que así sea, no hemos dejado de trabajar como señalaba anteriormente.

— UD Las Palmas y CD Tenerife, los dos escudos señeros de las islas y que usted defendió, han eludido recurrir al ERTE. No así otros clubes de primer nivel como el Rocasa Remudas. ¿Hasta qué punto le preocupa este fenómeno que no para de extenderse dentro y fuera de España?

— Son medidas dolorosas pero que, entiendo, se hacen inevitables para recuperar, cuando se pueda, la normalidad. Los clubes necesitan viabilidad y una salud financiera que, en estos momentos, se hace imposible por la pérdida total de ingresos, con el añadido de que deben afrontarse gastos, nóminas y otros compromisos. Es una herramienta legal que tienen a su disposición y lo que es deseable es que, cuando todo esto acabe, porque, repito, lo esencial ahora es terminar lo antes posible con el coronavirus, todo el empleo que se haya eliminado por esta medida, así como los recortes, se restituyan. En las empresas general y en el deporte en particular.

— Pero es una certeza de que ya nada volverá a ser como antes...

— Será así porque, además de las vidas que se ha cobrado y se cobrará esta enfermedad, nos costará mucho tiempo tener la estabilidad que había hace poco y que ahora valoramos porque la hemos perdido. No hay más que repasar la situación de los calendarios suspendidos y que, a día de hoy, ni se sabe cuándo podrán retomarse. Si en el deporte amateur eso es un contratiempo, qué decir en la escala profesional con los derechos de televisión cuyos cobros corren peligro y son esenciales en los presupuestos. Pero el hecho de que tengamos que levantarnos de nuevo no puede ni debe restarnos ánimo alguno. Resumido en pocas palabras, no hay que rendirse. Y creo que el mundo del deporte está dando, en este sentido, un gran ejemplo de unidad y de fortaleza para ayudar al resto.

— ¿Qué viene ahora en su agenda? ¿Qué tiene subrayado en rojo para estos próximos días?

— Quiero cerrar lo antes posible una reunión, por videconferencia, con las federaciones y estoy pendiente de una nueva convocatoria por parte del Consejo Superior de Deportes. En paralelo, el contacto con la parte administrativa de la Dirección General de Deportes es constante, al igual que con equipos y deportistas, como no podía ser menos. La lucha continúa y vamos a seguir así sabiendo que todavía nos esperan varias semanas más así aunque, eso sí, considerando qe depende de todos nosotros que esto dure lo menos posible. Mientras, no pararemos ni un segundo en nuestro empeño.