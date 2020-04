«Voy a luchar para que el Agüimes siga en pie»

— ¿Qué va a pasar con el Agüimes?

— Si antes de la crisis del coronavirus ya estábamos muy justos, con situaciones que nos afectaron muchísimo como la bajada de peso de Medianito, que perdió competitividad por sus deseos de opositar, o la lesión de Jonay, lo que se tradujo en un bajón enorme el equipo, ahora, con la que está cayendo, no sé ni qué contestar. La temporada venía mal para nosotros y le pongo un ejemplo ilustrativo: de la primera a la tercera taquilla que hicimos se produjo una disminución de ganancias del 80%. Ya quedamos muy afectados entonces, con el impacto que tuvo en nuestro potencial, y lo que está pasando ahora viene a ser una losa tremenda. Tengo una preocupación que no es ni normal ya.

— ¿Tienen vías para sortear los inconvenientes actuales y los que vienen por estar suspendidas, sin fecha de retorno, las distintas competiciones?

— Tenemos 22.000 euros en la calle sin cobrar y que nos corresponden por distintos pagos de patrocinadores. Además, tuvimos la suerte de poder firmar la subvención municipal en febrero, cuando lo normal es que se haga en mayo. Y con lo que ahora ocurre, ni quiero imaginar qué hubiese podido pasar. Con este dinero podríamos asumir el 90% de todos los gastos de esta temporada. Claro que Cicar, que es uno de nuestros patrocinadores, tiene ahora mismo 10.000 coches de alquiler parados y no vamos a molestarles considerando la situación que se vive. Ojalá en un futuro puedan seguir colaborando. El Despacho de Abogados Domingo Tarajano Mesa sí creo que pueda seguir con nosotros. Pero aún con todas las ayudas no nos alcanzaría para la totalidad de los pagos. No hay viabilidad, así de claro.

— ¿Hay riesgo real de desaparición?

— Por haber riesgo, claro que lo hay, como imagino que como el resto de los clubes de lucha. Yo voy a luchar para el que Agüimes siga en pie. Mi intención es salir en Primera Categoría la próxima temporada. Pero, claro, habrá que ver qué competición se diseña por parte de la Federación, ahora pendiente de elecciones. Por ejemplo, no creo que haya opción a la Liga Regional. Ahora mismo la incertidumbre es total.

— La recesión obligará a recortes presupuestarios y de salarios, con la duda, también, de la carga de terreros sin espectadores, al menos a corto plazo...

— Trataremos de reiventarnos. Pero tendremos que entender que entramos en una realidad económica a la baja. Las cantidades de antes son historia.