Imagen de la salida de la Binter NightRun del pasado año. C7

Vithas realizará pruebas cardiológicas en la entrega de dorsales de la Binter NightRun

Atletismo ·

La acción, liderada por el equipo de enfermería cardiológica tiene el objetivo de detectar de forma precoz problemas de salud e incluye descuentos especiales para quienes soliciten cita tanto en Cardiología como en Medicina Deportiva

Las Palmas de Gran Canaria

Jueves, 30 de octubre 2025, 13:47

El Hospital Universitario Vithas Canarias, como servicio médico oficial de la Binter NightRun en las islas, tanto en Las Palmas de Gran Canaria como en Santa Cruz de Tenerife, realizará distintas actividades en el ámbito de la prevención de la salud y el fomento de hábitos de vida saludables como pruebas cardiológicas y un taller de reanimación cardiopulmonar (RCP) para voluntarios.

Este jueves, 30, y el viernes, 31 de octubre, Vithas Las Palmas realizará pruebas cardiológicas en la entrega de dorsales de la Binter NightRun, que se celebrará en el Centro Comercial Siete Palmas.

Se trata de una acción liderada por el equipo de enfermería cardiológica, una rama de la enfermería especializada en hacer tanto prevención como diagnóstico precoz para combatir la insuficiencia cardiaca. Su coordinadora, Estefanía Escobar Hernández, junto a Sandra Martínez Núñez, realizarán controles de tensión y electrocardiogramas, entre otras pruebas, para garantizar la salud de los participantes en la prueba en horario de 10:00 a 12:00 horas y de 17:00 a 19:00 horas.

Estas pruebas tienen el objetivo de detectar de forma precoz problemas de salud. Las personas que se realicen tales controles podrán pedir cita en el mismo momento con un notable descuento tanto en Cardiología como en Medicina Deportiva, además de optar al completo reconocimiento médico-deportivo que se sorteará entre todos los asistentes que quieran comprobar su estado de salud.

Vithas Aula Salud sobre RCP para formar a los voluntarios de la prueba

Este pasado miércoles, 29 de octubre, el personal de enfermería del Hospital Universitario Vithas Las Palmas, concretamente Silvia Marques y Rebeca Galán junto al director de enfermería,

Raico Pérez, han realizado por segundo año consecutivo un taller de RCP en el marco de las formaciones gratuitas denominadas Vithas Aula Salud a los voluntarios de la Binter NightRun.

Formar a la población en RCP puede reducir hasta en un 30% las muertes por paro cardiaco, pero sólo uno de cada cinco afectados saben cómo actuar ante tal contingencia, según la Fundación Española del Corazón.

De esta forma se garantiza que este personal cuente con los conocimientos necesarios para prestar una primera asistencia para identificar y actuar ante una parada cardiorrespiratoria hasta que acudan los servicios de emergencia que Vithas pone a disposición de la prueba.

En concreto, la cobertura sanitaria del Hospital Universitario Vithas Las Palmas para la Binter NightRun está compuesta por más de una veintena de profesionales, incluye un completo hospitalito, tres soportes vitales básicos, dos avanzados y un vehículo de intervención rápida para dar cobertura rápida y eficaz a cualquier incidencia que tenga lugar en el transcurso de la carrera.

