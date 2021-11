Visibilidad y ayudas económicas para sostener los retos femeninos

La baja o nula remuneración económica para equipos femeninos, la difícil profesionalización de las deportistas de alto nivel por la falta de patrocinios o la desigual asignación de medios como vestuarios, canchas deportivas o vestimentas profesionales, son algunas de las problemáticas que se abordaron ayer en el encuentro sobre la situación de la mujer en el baloncesto, organizado por el Centro Atlántico de Arte Moderno (CAAM), en el contexto de la exposición de Alicia Framis, Sistershoop (Hermanas de Aro), que se exhibe en este centro de arte, hasta el 30 de enero de 2022.

En el encuentro intervinieron la artista barcelonesa afincada en Ámsterdam, considerada como una de las creadoras españolas con mayor proyección internacional, Alicia Framis, la mejor jugadora española de baloncesto de la historia, Amaya Valdemoro, y la exjugadora, entrenadora y cofundadora del SPAR Gran Canaria, con cuatro décadas dedicadas a este deporte, Begoña Santana.

La consejera de Cultura del Cabildo de Gran Canaria y presidenta del CAAM, Guacimara Medina, recordó que la igualdad es una de las cuestiones fundamentales que en la que los museos de la isla trabajan de forma trasversal desde hace años, para combatir el problema de la desigualdad.

Por su parte, la artista Alicia Framis, resaltó que «si las mujeres nos apoyamos unas a otras podemos lograr muchas cosas. Sisterhoop significa sororidad y con esta exposición he querido hacer un llamamiento para que las mujeres nos apoyemos», dijo.

La exjugadora Amaya Valdemoro elogió las equipaciones creadas por Framis para la muestra, con el mensaje Safe Space, de las que comentó que «me han parecido maravillosas y fiel reflejo de la situación del baloncesto. Cuando yo empecé a jugar al baloncesto tenía que usar equipaciones masculinas porque no se hacían vestimentas deportivas adaptadas al cuerpo femenino», argumentó.

La invisibilidad

En este sentido, Valdemoro subrayó que «la invisibilidad de la mujer en el deporte empieza con la indumentaria y es ejemplar que Alicia haya puesto este asunto sobre la mesa con la exposición. Otra de las camisetas con el lema T he privilege to imagine more es uno de los mensajes usados en la exposición de Alicia y me parece un mensaje clave para las nuevas generaciones».

Respecto a la invisibilidad de las mujeres, Valdemoro indicó que «los hombres son noticia en el deporte todos los días, los sponsors se centran en ellos y es muy complicado conseguir un hueco. Las mujeres estamos haciendo ruido ganando. Desde el corazón se hacen las cosas muchísimo mejor y las mujeres estamos perdiendo el miedo a pedir y a hablar sobre las cosas que necesitamos, estamos en un maratón y tenemos que seguir con buen ritmo para que algún día estas diferencias no sean tan grandes».

Por su parte, Begoña Santana, de cuya cantera han salido unas 6.000 jugadoras, de las cuales siete olímpicas, destacó la lucha que lleva a cabo en Gran Canaria para sortear todas las dificultades a las que se enfrentan las mujeres. «Estamos encadenadas», comentó, «y nuestro caso es muy extraño porque en esta isla hemos conseguido sacar siete jugadoras olímpicas y grandes deportistas que han ganado campeonatos de España y multitud de torneos, pero, posiblemente el mes que viene nuestro club cierre definitivamente porque aunque estamos alcanzando metas muy importantes, los recursos son escasos y limitados».

«La igualdad no me ha llegado»

Santana recordó que «a mí la igualdad no me ha llegado, en la lucha el que habla más allá puede tener consecuencias negativas. Tenemos jugadoras de élite que han salido de nuestra cantera y hemos becado para que se formen, pero sigue siendo muy complicado mantener un club con recursos limitados», indicó.

Con este primer proyecto expositivo dedicado al baloncesto femenino, el CAAM pretende rendir homenaje a las mujeres que practican este deporte, visibilizarlas y reivindicar la necesidad de que estén presentes en los medios de comunicación y reciban apoyo por parte de empresas y de otras instituciones.

El encuentro se inscribe a su vez entre los objetivos del CAAM de impulsar desde la cultura la búsqueda de propuestas efectivas que contribuyan a cambiar el actual modelo social y económico, en el que las mujeres siguen padeciendo una desigualdad estructural frente a los hombres, y generar espacios de diálogo y debate de ideas que permitan a los distintos sectores de la ciudadanía adquirir espíritu crítico y avanzar hacia un futuro en igualdad.