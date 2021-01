El virus le corta las alas a Clemente, obligado a parar después de hacerse sitio en el once de Mel Titular en cuatro de los últimos seis compromisos oficiales entre Liga y Copa, su baja indefinida frena en seco la progresión que llevaba Óscar Clemente golpea el esférico en un entrenamiento. / UD LAS PALMAS IGNACIO S. ACEDO Las Palmas de Gran Canaria Domingo, 17 enero 2021, 08:14

Óscar Clemente, cuyo positivo en coronavirus fue notificado anteayer, se verá obligado a parar después de haberse hecho sitio en los planes de Pepe Mel y como uno de los importantes en la UD. El centrocampista tinerfeño, sobre el que hay mucha fe y expectativas depositadas por parte de la dirección deportiva del club (con 21 años, firmó el pasado verano hasta junio de 2023), había sido titular en cuatro de los últimos seis partidos oficiales, entre Liga y Copa, confirmando su crecimiento a ojos del entrenador. Con más minutos, y sintiendo la confianza del técnico, su rendimiento estaba dibujando una curva ascendente que, de momento, queda en suspenso porque, según los protocolos sanitarios, es baja confirmada para la cita del próximo domingo ante el Leganés y, además, en dependendencia de su evolución, tampoco tiene confirmado el regreso a la competición posteriormente y frente al Mirandés.

Entre otros requisitos, con el aislamiento domiciliario como primera premisa, deberá dar negativo en dos pruebas antes de poder integrarse al trabajo colectivo. En el club hay precedentes ilustrativos con esta enfermedad y que sirven de baremo para analizar lo que ahora pasa Clemente: Javi Castellano tardó casi dos meses y medio en poder jugar desde que se le detectó el virus, mientras que Sergio Araujo necesitó cuatro semanas en restablecerse y aparecer en el equipo.

LOS DATOS De menos a más El protagonismo de Clemente ha ido creciendo con el paso de las jornadas hasta consolidarse en el último tramo. Reubicación Llegó como enganche, pero el entrenador lo orilla a la banda, donde brilló en la visita al Real Mallorca de hace siete días. Contrato largo Firmó por tres campañas como prueba de la fe que le tienen en el club. Incógnita Es imposible predecir hora en qué fecha volverá a estar a disposición de Mel.

De ahí que, huyendo de previsiones estériles, se le haya recomendado al futbolista descanso, alimentación y la medicación correspondiente para que se restablezca y, ya después, comience a recuperar los hábitos de su profesión. Ni él ni nadie pueden conocer en estos momentos hasta qué fecha no estará a las órdenes de Mel. No hay más evidencias en su caso que, como el resto, obligado a la prudencia en todos los sentidos.

Lo cierto que a Clemente le costó coger vuelo en la UD. Hasta diciembre, únicamente sumaba cuatro titularidades y no había completado partido alguno. Pero a poco que comenzó a coger rodaje físico y a comprender lo que de él quería Mel, quien lo ha orillado a banda para explotar mejor su capacidad de desborde y clarividencia, llegó para quedarse en el once. Partió de inicio en la visita a la Ponferradina, con el Alcorcón en casa y las dos salidas recientes, a Navalcarnero y Mallorca, cuatro de los últimos seis compromisos oficiales, sumando el cierre de 2020, en el campo del Rayo, y la apertura de 2021, en Siete Palmas y con el Espanyol como contrincante, en los que no tuvo participación.

Precisamente en la última jornada, la victoria en Palma (0-1), Clemente tuvo 77 minutos de buen calado, justificando la confianza puesta en él y asegurándose la plaza para lo que venía por delante en el calendario. La adversidad sobrevenida le cambia los planes.

El otro posible afectado por los nuevos positivos, Jonathan Silva, en aislamiento y que está a la espera de que se le efectúe un PCR el próximo miércoles, a diferencia de Clemente, no ha terminado de cuajar e, incluso, suena en las quinielas como un descatrte en este mercado invernal que está en vigor. Cedido por el Almería, el lateral brasileño ha sido relegado a la suplencia por Dani Castellano y no juega desde diciembre.

Titular en siete de los ocho encuentros en los que ha intervenido, sigue sin acreditar la apuesta que se hizo por él y ha dejado acciones en las que no sale bien parado y tuvieron perjuicio directo para los intereses del equipo: su expulsión en Sabadell y un penalti infantil cometido contra el Lugo.

