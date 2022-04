El Villa de Agüimes Ybarra gana el Concurso Memorial

El bote Villa de Agüimes Ybarra se impuso por tan sólo dos segundos de ventaja al Puerto de La Luz Fundación Puertos de Las Palmas en el Concurso Memorial Manuel Cabrera La Fiera. Los de Abimael Hidalgo, que en la jornada de ayer se estrenaba a la caña del Agüimes, salieron en sexta posición y no tardaron en colocarse entre los primeros, logrando un tiempo de 1:11:22.

Loa aficionados disfrutaron de una trepidante Concurso, que no se decidió hasta la meta final. Por su parte, el bote patroneado por Manri Rodríguez fue de menos a más y escaló posiciones hasta pelear por la primera posición. También fue importante la remontada de Hospital La Paloma Pueblo Guanche y Poeta Tomás Morales Clipper, que terminaron en tercera y cuarta posición con una diferencia de sólo 30 segundos con respecto al primer clasificado.

La quinta plaza fue para el Estibadores Portuarios Fundación Belén María, con un tiempo de 1:12:06, seguido del Villa de Teror, que sufrió una rotura de caña y pudo sobreponerse. Séptimo fue el Minerva Hoteles Vistaflor Idamar, mientras que el Porteño Atlantec Sabor a Gloria fue octavo. La clasificación de este Concurso Memorial la cerraron el Chacalote A Blue Thing in the Cloud, el Disa Roque Nublo ULPGC y el Unión San Cristóbal Restaurante Los Botes. No pudieron completar el recorrido las embarcaciones Spar Guerra del Río, que trabucó en la salida, y el Tara del Mar Clínica Dental Daida Cerrajería La Llave, que se vio obligado a retirarse al sufrir la baja de una tripulante en plena regata. Tras la disputa de tres jornadas, la Copa Isla de Gran Canaria la lidera el Hospital La Paloma Pueblo Guanche, con 6 puntos, seguido del Puerto de la Luz Fundación Puertos de Las Palmas, con 11, y el Poeta Tomás Morales Clipper, con 12 puntos.

Al término de la regata, la Sociedad de Vela Latina Minerva realizó una entrega de trofeos con ocasión de esta edición del Concurso Memorial dedicado a Manuel Cabrera 'La Fiera'. La próxima semana habrá una doble jornada de Vela Latina Canaria con la disputa de la segunda jornada del Campeonato Aguas de Teror, el sábado, y el estreno del Torneo Eliminatorio Fundación La Caja de Canarias, el domingo.