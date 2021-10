Viera: «El día que no sienta nerviosismo por un derbi, el fútbol no será lo mismo» El capitán de la UD exhibe ganas y no esconde su deseo de medir fuerzas ante un eterno rival contra el que siempre vive «intensamente»

Cuando habla el capitán, mejor escuchar. Y ayer Jonathan Viera analizó el derbi desde su experiencia y sus ganas locas de volver a jugarlo delante de la gente. «La semana es especial y nadie puede esconder que es así. Son tres puntos, pero el que gane, a nivel anímico, dará un golpe encima de la mesa», expuso el malabarista de La Feria.

«Ya llevo muchos años y no tiene que ver a cuando empecé. Me acuerdo del primer derbi, después del marcaje que me hizo Pablo Sicilia, y fue frustrante. Hoy en día veo las cosas diferentes, pero el nerviosismo va a estar. El día que no lo tenga significará que me tendré que ir para mi casa porque el fútbol ya no sería lo mismo que era antes», comentó Jonathan sobre los nervios previos a la gran cita del fútbol canario, en la que lucirá brazalete.

«Son partidos diferentes, eso está claro. Será un partido muy igualado. No sé si será de goles o no, pero será igualado y se decidirá por pequeños detalles porque así lo dice la historia de los derbis. Queremos agradar a la gente, la afición tiene que marcharse satisfecha y con la misma ilusión que ha tenido hasta ahora», continuó el mediapunta.

Todavía no ha mojado ante el Tenerife y está con ganas, pero prefiere la victoria. «Igual que todos los partidos, si puedo marcar y ayudar al equipo, mucho mejor. Para mí es muy importante ayudar en todas las facetas del juego. Si puedo meter el sábado, mucho mejor, no te voy a decir que no», aseveró Viera.

En tanto en cuanto a si Ramis le pondrá un marcaje individual, dijo que «no es algo que me preocupe. Todos los partidos son difíciles y los rivales siempre intentan que no hagas tu fútbol. Estoy acostumbrado».

«Después de mucho tiempo vuelve un derbi con público y estos partidos son una fiesta para todo el fútbol canario. Lo vivimos muy intensamente. La semana es especial y nadie puede esconder que es así. Son tres puntos, pero el que gane, a nivel anímico, dará un golpe encima de la mesa», concluyó Jonathan Viera en sala de prensa.