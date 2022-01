Viera no escatima en ambiciones: «Veo al equipo capacitado para el ascenso directo»

Pocos conocen tan bien a la UD desde las entrañas como Jonathan Viera. El mediapunta, amarillo hasta la médula y con un doctorado en el fútbol isleño, radiografía el presente y futuro inmediato de un equipo en el que, en su juicio siempre crítico, se puede creer hasta el final. El 21 volvió para reinar y devolver a Las Palmas a la máxima categoría. Y quiere que sea este mismo año: «Los primeros que debemos creer somos nosotros mismos, pero estamos capacitados para meternos en ascenso directo», aclaró el malabarista de La Feria en un discurso cargado de energía, ambición y sabiduría.

«El ascenso directo no lo veo lejano. Tenemos que ir a casa del Eibar y Valladolid, que van a ser partidos clave en nuestro futuro. Lo que está claro es que antes debemos ganar más encuentros, pero veo al equipo capacitado. Debemos ir con una clasificación apretada. Allí será dónde se juegan las cosas. Veo al equipo capaz de luchar por el ascenso directo. Eso sí, los primeros que debemos creer que podemos lograr el ascenso directo somos nosotros. Ahí estará la cuestión», dibujó el atacante grancanario en los micrófonos de la radio oficial del club ayer.

El futbolista, que afronta esta temporada con más conciencia y saber estar que nunca, reconoce que ha llegado a su punto alto de madurez. «No sé si me estoy haciendo viejo, pero cada año que pasa tengo más responsabilidad. Y cada vez me divierto menos en el campo, aunque eso es mala señal para mí y para el fútbol», comentó Viera, que también admitió que aún le falta un punto para estar a tope. «Mi estado físico a día de hoy no me ha permitido estar a todo en todos los partidos. Es un lastre. Cuando esté bien, estoy seguro de que me lo pasaré mejor. A partir de marzo o abril quiero estar bien porque es cuando se juegan las cosas importantes», insistió el atacante.

«En marzo o abril espero estar bien porque es cuando se juegan las cosas importantes»

Las Palmas ha empezado bien 2022, aunque ahora afronta un parón y este fin de semana no habrá jornada en Segunda División. Tras derrotar al Tenerife en su feudo y firmar tablas con el líder Almería en casa, todos dentro de la caseta tienen claro de lo que es capaz la escuadra amarilla.

«Tenerife y Almería eran dos exámenes donde el equipo debía dar la cara. Lo hicimos contra el Tenerife, que lo está haciendo muy bien. Fuimos fuertes, serios y sólido. Y contra el Almería, igual. Es un equipo que estará arriba durante todo el año. Está muy bien trabajado y dimos la cara ante ellos. Fuimos muy superiores durante treinta minutos. Ellos mismos pensaron que íbamos a ganar. Luego, tras la polémica, pudo caer para cualquier lado», afirmó Jonathan.

Eso sí, hay que vencer a los de abajo también. «Si no somos capaces de ganar a Fuenlabrada, Real o Cartagena... Solo ganando a los de arriba y alguno fuera de casa no nos va a dar. Tenemos que sumar de tres en todas las ocasiones», aseveró desde su experiencia.

Palabras de halago se llevó el joven Alberto Moleiro, a quien ve capacitado para brillar en la élite. «Moleiro es un caso especial, me recuerda mucho a mí. Suelo hablar más con él por esto. Es eléctrico, siempre quiere ir hacia adelante, da igual que tenga tres o cuatro defensas. El otro día le dije que tiene que hacer las cosas bien y ser inteligente. Porque no está para jugar en Segunda División, sino en categorías más importantes», comentó sobre su compañero juvenil, que está dejando destellos.