Viera debutará, tal y como se espera, el 11 de septiembre, en casa y ante el Ibiza

Jonathan Viera tampoco estará disponible esta jornada ante el Mirandés, nada que pille de sorpresa en la hoja de ruta establecida para su regreso a los terrenos de juego. «Un par de semanas y podré estar al 50 o 60%», adelantó el propio jugador en su presentación, ocho días atrás. Ha pasado el tiempo y todo se ha ajustado a lo previsto, con más cargas e intensidad en su preparación específica hasta el punto de encontrarse ya en la antesala de su regreso a los campos de fútbol. Desde que cayó lesionado, el pasado 4 de mayo, no compite y su regreso tendrá que ser progresivo como todos han convenido. Mel ofreció ayer una actualización optimista del estado físico de Viera, llamado a ser el factor diferencial de esta UD: «Ayer -jueves para el lector- jugamos 80 minutos con la gente de la cantera y Viera jugó los ochenta minutos del partidillo. Pero no debemos tener prisas porque debemos encontrar la mejor versión de Jonathan Viera. No sé si será contra el Ibiza, puede ser o no. La rodilla le responde bien. Físicamente no está al nivel de los compañeros, aunque eso es normal», expuso.

Jonathan dispone de una semana más para perfilar su puesta a punto y cumplir con el propósito de tener sus primeros minutos el próximo 11 de septiembre y ante el Ibiza, con el aliciente de que será ante la afición de la UD. No se van a correr riesgos con él, si bien el optimismo es total y nadie duda de que la cuenta atrás ya se ha activado con especificidad en día y hora.

Moleiro y Ale García debutan

Por otro lado, los canteranos Alberto Moleiro y Ale García se estrenaron ayer con el combinado nacional sub-19 en el duelo amistoso frente a México en Alicante. El primero salió en el once inicial de Santi Denia, mientras que el segundo entró en el minuto 56 y convirtió el cuarto gol (5-1).