Vida y prodigios del Pollo de Arrecife

Uno de los luchadores más emblemáticos en la mitad del siglo XX en Canarias fue el lanzaroteño Heraclio Niz Mesa, el Pollo de Arrecife. Nacía en la localidad de Máguez el 27 de julio de 1929. Fue bautizado en la Iglesia de la Luz, en Las Palmas de Gran Canaria, porque era más barato que hacerlo en Lanzarote, pero fue inscrito en el juzgado de Arrecife.

El primer deporte que practicó fue el futbol, jugando de portero y centrocampista en el Torrelavega. A mitad de los cuarenta se inicia en la lucha canaria por casualidad. Estaba sancionado en el fútbol y al equipo de Los Majos de Arrecife, que luchaba en Tao, le faltaba gente. Lo montaron en un camión, fue a Tao, luchó y tumbó a dos contrarios. Ahí comenzó ya en el vernáculo deporte.

Era polifacético- murió a los 80 años en mayo de 2010- pues fue, también, boxeador, herrero y extra de cine, interviniendo en más de 20 películas. En su regreso de Gran Canaria, ejerció de guardia municipal de Arrecife gracias al alcalde Pepín Ramírez, que le quitó la idea de irse a Venezuela o Tenerife, pues le ofrecieron trabajo allí. Llegó a ser jefe de la Policía Municipal y destacó por su trato hacia los demás, lo que le valió la medalla al Mérito Turístico que le entregaría el ministro Fraga Iribarne.

Recibiría más tarde, también, la Cruz de la Orden de Caballero de Cisneros. Contaba el propio Heraclio Niz que en la carta que le remitieron, ponía Heraclio Niz Mesa, Pollo de Arrecife y cuando le comentaron a Fraga la razón de esa denominación, porque era el jefe de la Policía Municipal, contestó que «jefes de la policía municipal, hay muchos en España, Pollo de Arrecife hay solo uno».

Tras sus inicios en la lucha, marchaba a Gran Canaria en sus primeros años donde bregó en el Kruger, Tumbador y Rumbo. Después de regresar a Lanzarote, siguió tres años más luchando en la isla redonda, en el San Gregorio, y reforzando a equipos como el Vencedor, el Castro Morales y diferentes combinados hasta 1961.

Uno de sus tres hijos, Heraclio, cuenta a CANARIAS7 algunas anécdotas de su vida. «A mi padre en Lanzarote no le dieron como luchador, el valor y el mérito que tenía, pues llegaron a publicar que el Pollo de Arrecife era solo fuerza y revoleada, maña que se le daba muy bien. En una luchada en Gran Canaria, tumbó a ocho contrarios. Lo hizo con mañas diferentes, lo que demuestra que sabía más que la revoleada. Un luchador con una sola maña no consigue los éxitos que él tuvo».

Un «superhombre»

Esa luchada a la que se refería su hijo fue el 29 de noviembre de 1953 y el periódico Falange lo titulaba 'El Pollo de Arrecife fue interprete de la más grande hazaña'. En la crónica, comentaba el rotativo: «La hazaña realizada por el Pollo de Arrecife el domingo último no tiene igual. En un alarde de facultades, poder, destreza, resistencia y todo lo que hace falta para ser un auténtico héroe, Heraclio Niz, ese mocetón fuerte y valiente, oriundo de Arrecife, interpretó, sobre la arenosa pista del Campo España, una de las gestas más grandes de la lucha canaria. Solo, con su propio esfuerzo, vencido ya su equipo, al haber caído el Pollo de Anzo, echó sobre sus hombros la dura empresa de barrer por todos sus adversarios. Así, uno a uno hasta llegar a la cuenta de ocho, con la noche encima y ya haciendo casi imposible las agarradas. A medida que el Pollo iba eliminando adversarios, más iba creciendo el interés de la luchada y más se agigantaba su figura, tomando el perfil de superhombre».

El Pollo de Arrecife llevaba a la arena ese día al Pollo de la Paterna, Antonio Navarro, el Canario, Carmelo González Pollo de San Nicolás, Florencio Méndez, Pollo de la Plaza, Manuel Suárez, Manolín, Hermenegildo Ramírez, Brazo de Hierro, Abel Cárdenes y a Salvador Sánchez, Borito, dando el triunfo a los suyos.

Las mañas utilizadas en ese memorable día fueron por orden: cadera, traspiés, burra, revoleada, pechada, levantada, toque para atrás, desvío y contra de pardelera.

Uno de los rivales con los que tuvo una buena amistad era con Alfredo Martín, El Palmero, al que venció en algunas ocasiones, en especial en uno de los dos desafíos que tuvieron. Llegó a decir que «para tumbar al Palmero hay que llevarlo literalmente a la arena porque si no, tiene tanta fuerza en una mano que te puede meter debajo. De hecho, él te pone la mano en el hombro y te empuja hacia abajo y tú por lógica lo haces hacia arriba, lo que aprovecha para quitarse y meterte debajo con facilidad».

Otra anécdota fue con Abel Cárdenes, al que solía contrearlo con pardelera, pues era la única forma de vencerlo. Un día, el palmero le dijo: «Pollo Niz, ¿Por qué a mí no me contreas con pardelera como le haces a Cárdenes?». Y le contestó: «Si te contreo con una pardelera, me matas».

Según su hijo Heraclio, «mi padre tenía claro que a cada luchador hay que contraerlo con la maña que le haga daño y cada uno tiene la suya. Era muy inteligente luchando y sabía más de lucha de lo que la gente pensaba».

El Pollo de Arrecife tenía graves problemas para tumbar a Camurria, porque en las revoleadas no lograba engancharle la pierna, para una pardelera o una burra posterior. Por ello, le pidió a su cuñado Eduardo, que era fotógrafo, que le hiciera unas instantáneas a ver por qué nunca encontraba la pierna de Camurria. Averiguó con las fotos que era porque las encogía para evitar el enganchón, por lo que a la siguiente agarrada ya cambió la manera de luchar y lo llevó a la arena.

Una vez que se retira de los terreros, dijo: «Preferí venirme a mi tierra, a Lanzarote, y colaborar en levantar la lucha que estaba muy mal». Eso ocurría en 1958, año en que se casaba con doña Josefa Ruíz Galván, teniendo tres hijos: Heraclio, Bernardo y Ana Iris.

Crea el Club de Lucha Osborne en Arrecife y participa en las luchadas de las Fiestas de San Ginés. Siguió la relación con la lucha, fundando el Club de Luchas de San Bartolomé, del que fue su entrenador.

«¿Casado y enamorado dónde voy a estar mejor que en Lanzarote», llegó a decir para justificar el regreso a su isla?

En esos instantes, en Lanzarote, «solo se luchaba en las Fiestas de San Ginés y en Carnavales. Logré levantar la lucha , ya que ahora se lucha muchos días a la semana», comentaba para Tele Volcán.

En 1959 ya retirado, fichaba por el San Gregorio de Telde y acudía a Gran Canaria sin entrenar a luchar, pero seguía tumbando a varios luchadores por encuentro. 'Falange' en agosto de ese año decía de él que «sin estar en forma todavía hace barridas y se codea con los grandes».

El desafío con Cárdenes

En julio de 1961, Abel Cárdenes dijo que no había hombre en Canarias que pudiera con él y va el Pollo de Arrecife y lo desafía. No solo ganó, sino que lo envió al hospital con fractura de clavícula. La prensa de la época lo tituló como 'El loco de las locuras', pues se enfrentó al gran Cárdenes, retirado, sin entrenar y logró vencerlo.

A pesar de no estar en activo, en 1967 lo fichó el Haría, que se había quedado sin puntal, quedando ese año subcampeón de Lanzarote en una final ante el San Bartolomé, que tenía a Verdellada.

Se volcó en su faceta de policía municipal de Arrecife. Su talante y su forma de tratar al visitante le hizo alcanzar una gran popularidad, llegando a ser un icono de la capital lanzaroteña.

«Don Juan, el padre del Rey de España, me tenía mucho en consideración y en 1977. En una de sus visitas a la isla, mandó al capitán del yate a buscarme para verme, ya que por temas de protocolo hubiera sido imposible. Cuando nos vimos, me abracé a él con mucha emoción», dijo con satisfacción en la entrevista televisiva.

El ayuntamiento de Arrecife, inauguró en 2017 una escultura dedicada a Heraclio Niz Mesa, Pollo de Arrecife, instalada al comienzo de la calle Real. Posteriormente, el Cabildo de la isla, en 2019, decidía que el terrero de lucha de la Ciudad Deportiva de Arrecife llevara el nombre del famoso exluchador. En su tierra ha sido profeta, reconocido en vida y tras su fallecimiento, para orgullo de todos los que le conocieron y pudieron disfrutar de su personalidad afable, generosa y servicial.