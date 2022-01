Vida y obra del Majorero de Oro

Uno de los luchadores más emblemáticos de la historia de la lucha canaria ha sido Vicente Alonso, conocido como El Majorero de Oro, quien repartió toda su sapiencia por las islas y que se ha ganado el respeto y la admiración del vernáculo deporte.

Desde la tranquilidad de su casa de Morro Jable, en el municipio de Pájara, al sur de la isla majorera, comparte sus impresiones y hace cronología de su vida.

«Empecé tarde porque no existían equipos en Morro Jable hasta que llegó aquí el Pollo del Apolinario, con la construcción de los hoteles. Maestro Manuel hizo un equipo y empezaron mis hermanos a entrenar. Con 14 o 15 años empecé a luchar aquí enfrente, en un terreno que había. El vestuario era mi casa. A los 17 años, fiché en Arguineguín por seis meses. Regresé a la isla y me fui al servicio militar. Después, me estaban esperando en La Palma, en el aeropuerto y firmé con en el Bediesta de Los Sauces y de ahí ya al Maspalomas», detalla.

Su venida a Gran Canaria marcó su carrera luchística. «Estuve casi toda mi vida deportiva allí, buena parte en el Maspalomas, aunque en una de las lesiones compartí equipo con Juan Soto en el Sardina. Otra vez estuve seis meses el Ramón Jiménez de Guía. Quise terminar aquí en Jandía mi vida deportiva, pero no cabía en el equipo, pues estaban Antonio Cano y el Faro . Al final ya había dejado la lucha por las lesiones».

Una lesión importante frenó su carrera en la lucha como bien recuerda: «En 1985 estaba en una gran forma, pero tuve una grave lesión luchando con el Parri en Puerto del Rosario y estuve apartado más de cuatro años, cuando mejor me encontraba».

Su paso por el quirófano lo marcó definitivamente. «Me operé varias veces, pero no quedaba bien . Fui de mandador a Lanzarote con el equipo de Maspalomas y me puse la ropa porque faltaba uno. Me puse una rodillera y me salió una buena luchada. Ese día tumbé a Toribio y Francisco Luis Martín, por lo que decidí operarme en Madrid con el doctor Guillén, que era en aquella época era el que operaba a los futbolistas»

Una mejoría le hizo regresar a su faceta de luchador. « Volví a luchar con 35 años, tiré a gente, pero también me tiraron luchadores que antes no lo habían hecho y por ello decidí dejarlo a los 37 años».

A pesar de eso, el mundo de la lucha no se resignaba a perder a un magnífico puntal y hubo un nuevo intento para que volviera a ponerse la ropa de brega. «En La Palma me convencieron para fichar, después de casi dos años sin luchar. Luché, caí y esta semana me lo recordaron. Después de eso , cogí el cheque que me había dado el club y la equipación que me dieron, era el Candelaria de Mirca, y lo devolví. Fue mi última y definitiva luchada».

Durante muchos años tuvo la máxima categoría. «Fui puntal A por lo menos 10 años hasta que tuve la lesión grave y regresé como puntal B después de cinco años, hasta que me retiré».

Su forma de bregar, era del agrado de los aficionados. « Tenía una manera de luchar que le gustaba a la gente de todas las islas, porque me daba igual que la luchada fuera de competición o amistosa. Arriesgaba porque no sabía aguantar y me lo decían muchos, que en competición no iba a amarrar el resultado y eso me costó muchas agarradas».

Y la idea que tiene de la lucha no ha cambiado. «Los puntales de antes y los de hoy son lo mismo, aunque a veces los ves muy delgados y después con un peso enorme. Creo que la lucha es igual, aunque la gente dice que hoy día ya no se ve algunas mañas de los estilistas, pero creo que siempre se podrá contemplar una revoleada, una agachadilla etc. Eso sí, a veces uno se sienta a ver una luchada y no contempla, incluso en una amistosa, el espectáculo que se debería . Me gustaría que se arriesgara un poco más, que es lo bonito. Entiendo que en competición se piense en el resultado, pero al menos en las amistosas, si me gustaría poder disfrutar de más cosas».

Sus momentos de felicidad en la lucha los tiene muy presentes en su memoria: «Hay muchos. Cuando quedé campeón con el equipo de La Palma o en Maspalomas, donde ganamos muchos campeonatos. Recuerdo que al menos logré 10 títulos, de La Caja, Cardona o del Cabildo de Gran Canaria».

También habla con cariño de su época de estratega con la sillas: «Como mandador estuve en el Maspalomas siempre, aunque en el Roque Nublo fui un par de años para entrenar a la base y teníamos un equipo terrible. Con los cadetes, les ganamos a casi todos los juveniles de Gran Canaria».

Vicente Alonso piensa que los mandadores deberían ser más exigentes. «A veces son conservadores porque se especula mucho. Ahora mismo, hay luchadores jóvenes que lo tienen todo, poderío, altura, clase, pero deberían arriesgar más en la lucha y se van a separar y si no lo haces con 20 años, me imagino con 40 años. Se debería luchar más y eso se hace en los entrenamientos, con uno con otro y a sacrificándose».

Le siguen proponiendo que regrese, pese al tiempo transcurrido: «Me han ofrecido ser mandador, incluso en una época, Jose Padilla, al que se le debe mucho en Fuerteventura y es un amigo, me lo comentó lo del Maxorata, pero yo prefiero ser ahora espectador, aficionado. A mí me gusta ponerme la ropa y corregir a los luchadores, pero no puedo y menos después de una prótesis que me han puesto hace un par de meses y no quiero tener más problemas físicos de los que tengo».

Es mencionar lo de los problemas físicos y volver a revivir el trance que le marcó dentro y fuera de los terreros: «Fue cuando mejor estaba, la lesión. Ya había quedado campeón en Gran Canaria de todo. Venía un poco renqueante de una luchada amistosa en Tenerife y tuve que luchar en Fuerteventura reforzando al Puerto del Rosario. No quería, pero me decían que si no lo hacía, no se llenaría el terrero. Se me olvidó la rodillera y fue en esa agarrada con el Parri cuando me rompí el ligamento cruzado y lateral interno. Quizás en ese momento me faltó el apoyo de gente, como el equipo que vine a reforzar, que no me hizo ni una llamada a ver como estaba y fue una gran desilusión, cuando antes siempre tenía a mucha gente a mi alrededor».

Tiene unos consejos para los que empiezan. «A los luchadores les diría que si tienen una lesión, que no luchen para arriesgar porque se están jugando su futuro. Por lo demás que luchen sanamente, entrenen y que no tomen productos como anabolizantes, no se lo recomiendo a nadie y que no se dejen llevar por otras personas. Que se preparen más de física y de lucha, que así es como se hace un luchador. Que vayan a luchar y a dar espectáculo».

Antes de finalizar, rescata de sus recuerdos otra experiencia personal que no quiere pasar por alto: «Estaba en La Palma luchando y se hizo una lucha de selecciones, en la plaza de toros de Santa Cruz, entre las selecciones de Las Palmas y Tenerife. Estaba ya destacando en La Palma y luché con Tenerife, porque estaba fichado en esa provincia. Salí en las primeras sillas y tiré a siete de las Palmas. Salustiano Álamo me dijo, 'Amigo Vicente, ya has llegado y ahora debes mantenerte'. Esa frase siempre lo he tenido en la mente. Me preguntaban por qué entrenaba tanto. Yo no tenía gente con quien entrenar en Maspalomas, porque no teníamos una gran media, pero todos los días iba de la Playa del Inglés a la charca de Maspalomas, por las dunas. Después al gimnasio. También me iba entrenar con el equipo de futbol del Maspalomas en 2B, que entrenaba Ruiz Caballero, y hacía todo lo que ellos en el entrenamiento. Hasta siete horas podía entrenar y esa es la razón por la que me pude mantener tantos años, porque recordaba las palabras de Don Salustiano».

Su variedad de mañas para derribar a los contrarios también le diferenció y marcó un estilo que los puristas no han podido olvidar: «Como luchador, antes de las lesiones, luchaba mucho de cadera, pardelera o burra. Cuando ya estaba un poco mal de los pies, hacía sacones de camisa con revoleada, levantadas con burra en el aire o toques pa, tras, aunque mis luchas tradicionales eran las caderas burras y pardeleras».