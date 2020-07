— ¿Dónde y cómo ha pasado toda la pandemia por la Covid-19?

— Me encuentro en estos momentos en Brasil viviendo esta cuarentena, que la verdad es que no está siendo nada fácil de llevar. Ahora ha comenzado el virus a ser muy peligroso y por esa razón paso todo el tiempo posible en casa».

— Va a vivir su primera experiencia en España. ¿Por qué se ha decidido por el CV Guaguas?

— Cuando me llamó mi representante para tratar la opción de jugar en España decidí hablar con varios jugadores que habían ya jugado en la Superliga, y me confirmaron lo que yo ya sabía, que la liga española es muy buena competición. También me he informado de la historia del CV Guaguas y sé que es un equipo que tiene una gran historia detrás por lo que hizo en el pasado. Estoy muy contento de poder tener la oportunidad de jugar en este equipo esta temporada».

— ¿Para que podamos conocerlo un poco más y saber qué aportará al equipo grancanario, cómo se define como jugador?

— Soy un jugador que ama el voleibol. Me gusta entrenar, me gusta jugar y todo el ambiente que rodea al voleibol, con sus viajes y la camaradería con los compañeros de equipo. No se me da demasiado bien hablar sobre mí, pero puedo decir que soy un colocador al que le gusta jugar rápido y conectar con los centrales».

— En su nuevo equipo tendrá una dura competencia con el joven Javier Sánchez, que viene pisando fuerte.

— No veo en ningún caso la existencia de una competencia con Javier Sánchez, sino que pienso que voy a colaborar y complementarme con un jugador más joven. Creo que nos ayudaremos mutuamente por el beneficio del equipo. No tengo todavía el gusto de conocerle, pero creo que la presencia de nosotros dos será muy buena para todo el equipo».

— ¿Qué objetivos se marca?

— Vengo al Guaguas para intentar ganarlo todo y hacer historia en este club, me encantaría formar parte de esta bella historia que tiene el club. Quiero jugar bien porque necesito en mi vida esa adrenalina y esas ganas de vencer».

— ¿Qué le parece el equipo que se ha configurado?

— He estado siguiendo a través de las redes sociales todos los fichajes del equipo, sé que muchos de ellos cuentan con experiencia en sus respectivas selecciones nacionales y en la Superliga. Soy consciente de que se ha confeccionado un equipo para intentar ganarlo todo y para ello, tanto Juan Ruiz como Sergio Camarero, pienso que han hecho un gran trabajo trayendo a todos estos grandes jugadores.

— Ser colocador en un equipo confeccionado para luchar por todos los títulos tiene su peso de responsabilidad. ¿Cómo lleva la gestión de la presión?

— La presión es algo normal en el voleibol, es algo que está presente todos los días en la vida de un jugador de voleibol, aunque puede que en el caso del CV Guaguas esta presión pueda ser un poco más de lo normal, porque queremos vencer en todos los títulos en juego.

— ¿Cómo es fuera de la cancha?

— Fuera de la cancha soy una persona más tranquila. Soy padre de una niña de 5 años y marido; me gusta mucho estar con la familia, jugar a videojuegos, viajar, en definitiva soy un hombre normal».

— ¿Aún queda mucho por delante, pero qué mensaje le puede mandar a su nueva afición?

— Quiero invitar a todos los aficionados del club a que nos acompañen, porque son muy importantes para que nosotros podamos alcanzar todos los objetivos que nos hemos marcado para esta temporada.