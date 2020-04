«Vamos a estar siempre al lado de los boteros»

— ¿En qué punto está a día de hoy la vela latina?

— Tenemos todo aplazado y seguimos las indicaciones del real decreto. Nosotros empezábamos la temporada el 28 de marzo con el Trofeo Apertura Autoridad Portuaria, que era la primera regata oficial y abría el campeonato. Previamente teníamos una no oficial, que la organiza un bote como todos los años, coincidiendo con las fiestas de San José, pero a día de hoy estamos completamente paralizados

— Con el inicio de temporada totalmente paralizado como comenta, ¿la Federación maneja fechas para el inicio de la competición?

— No, de momento no. Nos planteamos las posibilidades de las modificaciones de los calendarios y de los distintos trofeos que tenemos, dándole prioridad, eso sí, al campeonato y al patrocinio de las instituciones como pueden ser las regatas del Gobierno de Canarias, Cabildo de Gran Canaria o Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria. Aun así, ahora mismo no nos planteamos nada porque no sabemos nada. Ya se empieza a hablar de una posible ampliación del confinamiento hasta el 26 de abril y ahora no nos vale de nada sacar cábalas sin saber la fecha final del estado de alerta.

— Independientemente de cuando se levante la cuarentena por el coronavirus, ¿piensan en concentrar el mayor número de regatas posibles en una fecha determinada o optarán por estirar el calendario más allá de la que iba a ser la fecha de finalización?

— Nosotros tenemos el hándicap de los vientos alisios. Empiezan en Canarias desde principios de marzo y concluyen a mediados de octubre de forma más constante. Más allá de octubre es cuando empiezan a fallar y a no ofrecer regularidad. Tenemos ese límite, a principios o mediados de octubre. Lo que pensamos y tenemos claro es darle prioridad al Campeonato Provincial Aguas de Teror, pues es lo que prima para todos, el ser campeón en esta competición. Y luego seguir con el eliminatorio de la Fundación de la Caja de Canarias. Buscar alternativas para las eliminatorias y poder disputarlo. Además, habrá que buscar alguna solución para los concursos, que es la Copa de Gran Canaria. Pero principalmente, nuestro principal objetivo es poder celebrar el Provincial y darle prioridad a los concursos de las instituciones, que son el gran valuarte económico de la Federación de Vela Latina.