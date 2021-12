Valencia: 25 años de arte en los terreros

Uno de los mejores puntales A canarios del último tercio del siglo pasado fue el tinerfeño Juan Arvelo Valencia, con 25 años llevando las caderas y la nobleza por todos los terreros del archipiélago, aunque nunca fichó por un equipo fuera de su isla a pesar que tuvo numerosas ofertas.

Desde su casa en el centro de Santa Cruz de Tenerife repasa su vida deportiva. Su aspecto de noble y bonachón esconde dentro a un fantástico luchador que fue. «Empecé a luchar con 16 años. Nací en el barrio de La Salud y mi vecino era Perico Perdomo y su hermano, que era muy bueno, mejor que él, pero murió joven. Entrenaban cerca de casa y los iba a ver y ya también empecé a entrenar allí con ellos».

No tardaron en darse cuentas que era una figura de la lucha en ciernes. «El Pollo de Lugo, cuando me vio entrenando con ellos, ya se fijó en mí y mis posibilidades. Los entrenamientos eran en la zona de La Draga, una casa vieja y una ciudadela. Ahí estuvimos hasta que lo cerraron y ahora hay un hotel».

Rápidamente pasó a las filas del equipo de la capital. «Yo estaba en el Santa Cruz y al final de juveniles, seguí en el Santa Cruz, pero era un equipo filial. Nos unieron con un equipo de Guamasa y el Caridad».

El practicar con gente mayor le valió de mucho y marcó su carrera cara al futuro. «Entrenaba con gente de más peso y, cuando luchaba en juveniles con gente de mi talla, pues tiraba a varios. Cuando empecé a destacar un poco, me comenzaron a llevar a correr para tener más físico y Perico Perdomo, después, me preparaba la técnica por la tarde. Siempre tiraba tres o cuatro y me quedé con los grandes. Nosotros entrenábamos todos los días varias horas, entrenábamos bastante. Me iba a Las Teresitas y me hacía siete playas».

Su etapa en el equipo capitalino la recuerda con cariño. «Morales Pestano era el presidente del Santa Cruz, hombre de una buena familia y un cargo en la Cepsa. Era una persona respetada, además que le gustaba mucho la lucha. Un hombre serio y buena persona».

Recuerda lo que le comentaba el propio presidente a Imeldo Bello sobre él. «A este hombre no me lo lleves a cargar camiones», le dijo. Gracias a Bello, varios luchadores consiguieron trabajo. Babache era muy gracioso y no quería trabajos pesados y decía «a mí, si me buscan trabajo, que sea solo en un banco».

Admiración por Babache.

Su admiración por Babache es patente. «Babache, cuando se preparaba, no había quien le tirara, ni Barbuzano ni nadie, pero no era muy constante. Nino Morales, que era un enamorado del equipo a pesar de ser de Fasnia, tenía sus cosas con Babache porque no entrenaba como que debía. Con la crisis en el Santa Cruz, se fueron los puntales y Babache quería que me quedara con él. Me dijo lo que cobraba, pero no quería estar allí haciendo el trabajo duro y cobrando mucho menos. Después de eso y de estar un año más, él fue a Geneto y acabó más tarde en Gran Canaria, donde trabajó, además, de bombero. Éramos amigos y me iba a ver cuándo luchaba allí. Cuando se preparaba, era un roque y muy difícil de batir, lo que pasa es que después se olvidaba. Él quería que estuviéramos los dos juntos».

Con nostalgia relataba su carrera luchística. «Después me fui al Tegueste y, más tarde, al Benchomo durante varios años. También pasé por el Tijarafe y en el Puerto Cruz Atlantec. Este club también tuvo su historia. Los que mandaban eran hermanos. Uno era serio y el otro no. Pepe Botella, el Pollo de Puerto Cruz y yo, cobramos gracias al serio. Tenían aguas arrendadas, pero el otro hermano era un cantamañanas y no nos iba a pagar. Gracias al serio, que vino, preguntó que pasaba y al enterarse, nos pagó. Volví un año al San Isidro, después al Tacuense, y acabé de nuevo en el Tijarafe».

Sobre su mayor rival, no tiene dudas. «El luchador más complicado para mí era Barbuzano ya que podía salir por un lado u otro, era muy difícil luchar con él».

Respecto la problemática de la lucha actual, lo tiene muy claro. «Es cierto que ahora hay más peso en la lucha, pero se necesita que se trabaje más, de otra manera, que no baste con fichar un puntal. Falta más preparación, ya sea física y técnica, falta más pantalón»

«La lucha lleva una preparación, por ejemplo, con flexiones de brazo y eso ya no lo veo. Cuando fiché en el Tijarafe, llegaban a entrenar, cogían una pelota y se ponían a jugar. Les dije que no, que primero a dar unas vueltas alrededor del terrero y después en cuclillas o incluso subir la grada. Hoy está el gimnasio, que es bueno, pero hay que meterle lucha, hay que hacer lucha, es la base principal, entrenar, entrenar y entrenar. Si se hacen más entrenamientos de lucha, salen más luchadores porque hay que corregir muchas cosas. Todos queremos ganar, pero con el peso y con los leñazos no es suficiente, les falta lucha y sin ello, no se va a ningún lado. La lucha canaria requiere mucho entrenamiento», añade.

Momentos agradables le vienen del club Benchomo. «Allí tuve muchas alegrías y muchas buenas luchadas. Por el equipo que teníamos, debía tirar en cada luchada a siete u ocho y eso da una seguridad tremenda. Así tuve una racha de varios años».

Sus mañas diferentes

Le gustaba sorprender a los contrarios en el terrero. «Como mi luchada era la cadera, si después hacia otra cosa, sorprendía. Recuerdo que un día a Gregorio Gil, que es un gran amigo, le hice un toque por dentro y quedó sorprendido porque quién iba a pensar quw haría otra maña, como me dijo. Un luchador tiene que dominar varias mañas, no una sola, y entrenarlas. La gente me esperaba por cadera y cuando hacía otra diferente... El tema es luchar y luchar y así se va adaptando uno a las circunstancias, pero teniendo cuidado, no te puedes confiar de nadie. Hay chicos que de verdad desean aprender, preguntan y hay otros que quieren solo lo fácil».

La parte más dolorosa de la lucha, también la pasó el bueno de Valencia. «Lo más duro en la lucha, para mí, fueron las luchadas que pierdes sin pensar. Recuerdo una eliminatoria con el Benchomo que se me fue de las manos. No tenía que pasar, estaba preparado, entrenaba bien, pero ese día tuve una quemada y no se olvida fácilmente».

Cree que debió retirarse antes pues luchó durante 25 años. «Estuve demasiados años en activo, creo que me pasé ahí también. El homenaje fue en el 91, pues en el 90 me retiré y menos mal que me lo hicieron rápido...».

Se muestra satisfecho de lo que hizo en el vernáculo deporte. «Creo que cumplí con todos los equipos con los que luché. Tuve ofertas para salir de Tenerife, me vinieron a buscar para que fuera a El Aaiún a luchar, me llevaron fui, pero regresé pronto porque aquello no me gustaba. Tuve ofertas de La Palma y otras islas, pero no salí de aquí. Encima, ya comencé a trabajar en Iberia y me quedé siempre en Tenerife. Tuve la suerte de tener jefes buenos que me daban libre si me hacía falta»

«En Fuerteventura me hicieron una gran oferta, pero no fui tampoco. En Gran Canaria estaban locos también para que fuera. Recuerdo una anécdota con Tonono. Un día lo llamé y me lo pasaron rápido sin preguntar y Tonono después de hablar conmigo le echó una bronca al compañero porque no sabía quién era yo», concluye emocionado.