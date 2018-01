Viera: «Hacía tiempo que no veía al vestuario tan tocado»

Una victoria que tiene que llegar el próximo sábado en casa ante el Valencia de manera obligada, pero para que esto ocurra hay que «trabajar, trabajar y trabajar», y, de paso, «pedirle perdón a la afición porque no se merecen esta primera vuelta», afirma el 21. Más razón que un santo.

El mediapunta entiende el descontento que se ha instalado entre la marea amarilla: «La gente tiene toda la razón del mundo para estar cabreada con el equipo cuando ve que no ponemos todo. Hemos demostrado que somos capaces de jugar bien y de ganar, pero este año no está siendo así y el equipo está en una situación muy complicada. Lo único que nos salva es que queda mucho tiempo», comentó a la conclusión del entrenamiento de ayer. Una situación que se ha visto agravada tras la debacle en Girona. «Hacía tiempo que no veía al vestuario tan tocado. Nadie se esperaba que nos saliera el partido así porque el equipo llevaba una semana entrenando muy fuerte», desvela Viera, hablando del 6-0 de la pasada jornada. Aunque el club se ha apresurado a borrarlas, el vestuario amarillo sabe de las pintadas en contra del equipo que han aparecido tanto en el estadio como en El Hornillo. «¿Qué le vamos a decir a la gente? El equipo no está dando lo que tiene que dar. No podemos mirar para otro lado. La gente tiene razón y lo que podemos hacer es que el sábado la gente vea un cambio. No hablo de resultados, hablo de un cambio de actitud. Bastante hacen con ir al estadio estando el equipo como está», argumentó comprensivo, a la vez que aceptó que en el próximo partido la gente no reciba al equipo de la mejor manera. «Los que tenemos que dar somos nosotros a ellos. La afición se va a enganchar si nosotros le damos lo que quieren».

También habló sobre las palabras del presidente en las que aseguró que no iba a permitir que los jugadores manchasen el escudo de la UD: «En ningún momento queremos manchar el escudo. Creo que ha quedado claro que vamos a tirar para adelante como sea. Son momentos de mucho nerviosismo y a veces se dicen cosas que no se quieren decir. El equipo lo está dando todo para salir», explicó.

Su análisis es claro, el problema no está en el banquillo, sino en los jugadores: «No es culpa de entrenadores. Hemos tenido cuatro técnicos y no son malos. La culpa es de los futbolistas que son los que salen a jugar. Con Jémez estamos bien. Lo conozco y no va a parar hasta sacar esto adelante», aseguró el jugador.

Siguiendo con su apoyo a Jémez, tampoco cree que la debacle del último partido se debiese al esquema con defensa de tres que utilizó el preparador. «Ya no es cuestión de defensa de tres o de cuatro. En la primera parte también hubo defensa de tres, es cuestión de mentalidad. No puede ser que al primer palo que nos dé y el sábado puedes salir y te meten un gol en el primer minuto. Esto es fútbol, no nos podemos venir abajo», razonó Viera, quien, a pesar de lo desesperada de la situación, sigue creyendo en el milagro de la salvación.