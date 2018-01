Una crisis con consecuencias

Ramírez fue uno de los grandes valedores de Paco Jémez al banquillo e instó a la dirección deportiva a que reforzaran al entrenador dándole voz y voto en altas y bajas. Una medida desesperada que suponía el tercer relevo en el banquillo de Las Palmas en cuatro meses, récord histórico, y que, de momento, no ha tenido efecto alguno. Pero el presidente tiene claro que los males del proyecto no son coyunturales y vienen de lejos. Ya reconoció públicamente la obviedad de que la planificación ha sido errónea. Y en la depuración de responsabilidades Toni Cruz, director deportivo, y Luis Helguera, secretario técnico ocupan, por rango y sueldo, la primera fila. No habrá decisiones en caliente durante el calendario en curso porque se entiende que nada solucionaría y, además, no tendría efecto directo en el rendimiento de los jugadores, a la postre lo más importante. Pero lo que está pasando no va a quedar sin consecuencias y más si se consuma lo que parece inevitable a la luz de los números.

La comisión deportiva, que también integran Manuel Rodríguez, Tonono, y Patricio Viñayo, ha sufrido una pérdida de credibilidad clara y notoria y, sea el escenario que sea en verano (en Segunda o con milagro un año más en Primera), estará sujeta a cambios con la más que probable salida de alguno de sus miembros. Cruz y Helguera siempre han disfrutado del respaldo de Ramírez hasta ahora, pero el descrédito que ahora arrastran (confrontación con Setién, sainete con De Zerbi, apuesta por Ayestarán, numerito con Almirón y numerosos fichajes de nula rentabilidad) les va a pasar factura en tiempo y forma.

Tonono, con máximas atribuciones en la cantera, y Viñayo, a su vez director de gestión del club, ostentan, además, responsabilidades estratégicas que les aseguran continuidad en el organigrama ejecutivo de la UD. Pero Cruz y Helguera, con funciones más específicas, son conscientes de que, manejando presupuesto y posibilidades, arrojan resultados manifiestamente mejorables. Y un descenso les colocará en un escenario extremadamente comprometido. En otras palabras, no tendrían justificación alguna para seguir en sus cargos y, a ojos de la afición, sería inviable argumentar la continuidad de uno y otro.

Además del reajuste en la plantilla, que será inevitable con ventas, descartes y fichajes, también se anuncian novedades en una estructura estable en los últimos años y que, ya expuesta a los resultados, se ha erosionado sin vuelta atrás.