Queridos Reyes Magos...

La presentación el miércoles fue notable. Sobresaliente, incluso, si se compara con lo visto en 2017. Pero aquí lo que da de comer es la Liga. Toda la mejoría, la reacción, la reanimación de una UD que estaba muerta debe confirmarse esta tarde. 11 puntos en 17 jornadas, ese es el drama de Las Palmas y para arreglar este desaguisado se esperó por Paco Jémez. Ahora le toca a él obrar el milagro, salvar al enfermo terminal. Completar una obra que dejó inacabada hace siete años cuando salió por la puerta de atrás de la casa amarilla. Y el primer paso hay que darlo hoy, ante una afición con la que comparte el amor por el amarillo, el día de Reyes y en la primera cita del año. Casi nada.

Han llegado tres fichajes con el nuevo entrenador, y él mismo se ha encargado de dar portazo a otros tres jugadores. A Rémy y Tannane, dos de los fichajes estivales y el francés, el máximo goleador del equipo. Y a Aythami, uno de los pesos pesados del vestuario. Revolución al canto y sin que le tiemble el pulso. Así es Paco Jémez.

El problema es la incógnita de ver si todos los nuevos podrán estar a disposición del preparador. Gálvez seguro que no por una cuestión de contrato. Peñalba, en cambio, sí jugará, y la duda está en Jairo, por el que se esperará hasta última hora, pendientes de su transfer. De momento, está en la lista. Macedo, lesionado, deja huérfano un carril diestro en el que Simón no ha convencido. Entre él y Ximo está la duda de quien ocupará la posición.

Habrá que tirar con lo que hay, que no es poco, pero menos de lo que se tendrá en los próximos partidos. Todavía quedan por venir fichajes y el equipo, aunque mostró una visible evolución en el primer partido del año, aún le queda por mejorar. Pero no hay posibilidad de error. Independientemente del margen de mejora que tenga aún Las Palmas, los puntos hay que sacarlos como sea. En este caso, al jugar en el Gran Canaria, la victoria es innegociable. Todo lo que no sea ganar sería un desastre y un gatillazo a la euforia que dejó en la marea amarilla el partido frente al Valencia.

Sin embargo, la empresa será compleja. Nadie ha conseguido tantos puntos en la Liga como el Eibar en las últimas seis jornadas. El conjunto armero se empeña, temporada tras temporada, en ser el ejemplo de los modestos. Presupuesto limitado pero gestión ejemplar. Un modelo a seguir. Además, llega con las piernas frescas al no tener que haber rendido cuentas en la Copa. Ahí también tendrá ventaja sobre una UD que apenas ha tenido tiempo para reponerse del palizón del otro día ante el conjunto valencianista.