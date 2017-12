Primer paso, tratamiento psicológico

Recuperar la confianza y la autoestima de sus jugadores se le antoja clave y en eso está incidiendo en los primeros días de trabajo. Trabajar con la mente para recuperar el fútbol.

Es esta una de las razones por las que el técnico ha querido concentrar al equipo. Jémez ha aprovechado para tener conversaciones individuales con muchos de sus jugadores, así como numerosas charlas colectivas orientadas a hacer ver al grupo que pueden dar mucho más de lo que han demostrado hasta ahora. Ocupar la última plaza de la tabla es un golpe en el amor propio de los futbolistas y sin confianza, la recuperación es imposible. Es un problema reconocido por todos los técnicos que ha tenido la UD esta temporada. Incluso Setién lo avisó en la segunda parte del curso pasado. Los jugadores no creen en ellos mismos y durante los partidos, al primer contratiempo se vienen abajo. Hasta ahora, ni el cántabro, ni Manolo Márquez, ni Pako Ayestarán, ni Paquito Ortiz encontraron solución, pero con Jémez parece que va a ser diferente. Es su principal obsesión.

Con uno con los que más ha hablado es con Jonathan Viera. Es su ojito derecho, fue quien lo hizo debutar en su primera etapa en Las Palmas y también lo tuvo bajo sus órdenes en el Rayo Vallecano. Sabe que es la referencia del equipo y que recuperar su mejor nivel será fundamental para lograr la salvación. Ha tenido conversaciones con él haciéndole ver que sus opciones para estar en el Mundial de Rusia pasan por hacer una segunda vuelta espectacular. Y el propio Viera está encantado con tener a Jémez de nuevo como entrenador. El 21 echaba de menos un líder en el banquillo como reconoció tras la derrota ante el Getafe. «No somos una piña, ahora vendrá un entrenador que pondrá las cosas en sus sitio», dijo entonces, y con el técnico isleño es justo lo que ha encontrado.

Aunque quiere retoques en la plantilla, Paco Jémez está convencido de que hay materia prima para lograr el objetivo y que si el equipo está en la situación que se encuentra no es por el nivel de los jugadores, sino por el bloqueo mental que sufren por culpa de los resultados. En eso se centra el profesional, en recuperarlos para la causa. Y el que no quiera subirse al barco, la puerta está abierta. Si no que se lo pregunten a Rémy y Tannane. Otra UD es posible con él al mando.