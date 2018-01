Jesé será el último fichaje de invierno

Su vuelta a la UD es inminente, pero el tema se ha retrasado debido a los problemas de salud de su hijo. Por lo tanto, en los próximos días, salvo giro radical, el delantero del Paris Saint Germain volverá a enfundarse la casaca amarilla. Paco Jémez ya manifestó en varias ocasiones su expreso deseo de tener a Jesé bajo sus órdenes. El atacante, por su parte, tras no haber triunfado en su erasmus particular, ve con muy buenos ojos regresar a su casa.

Miguel Ángel Ramírez, presidente de la entidad insular, también destacó el lunes pasado que las puertas de la UD siempre estarían abiertas para el astro canario. Así pues, todo hace indicar que el camino de Jesé y Las Palmas volverá a unirse antes del próximo miércoles 31 de enero, fecha en la que cerrará el mercado.

Asimismo, la llegada del ex del Real Madrid supondrá un salto de calidad en la delantera amarilla, puesto que podría jugar tanto en las bandas como en el centro. Mordiente, descaro y gol, cualidades muy demandadas por todos los equipos que buscan mejorar en invierno y que la UD podrá disfrutar durante toda la segunda vuelta. Eso sí, Jesé tendrá que ponerse el mono de trabajo y luchar como el que más por este escudo. Si no, correrá la misma suerte que en el PSG y el Stoke City. Paco Jémez no se casa con nadie, como ya demostrase ante el Valencia con Lemos, a quien cambió en el descanso por su mala primera mitad.

Será, por tanto, la segunda etapa del futbolista grancanario en Las Palmas. El año pasado, tras ser cedido por el conjunto parisino, no cuajó grandes actuaciones y, de hecho, la afición le señaló como uno de los principales artífices del nefasto final de campaña amarillo. Ahora, Jesé tendrá una nueva oportunidad para demostrar que no se ha olvidado de jugar al fútbol, meter goles ni destrozar cinturas rivales.

No habrá, por lo tanto, sustituto para Sergi Samper. Jémez está encantado con las prestaciones de Peñalba, que ya ante el Valencia dio muestras de sus capacidades físicas y tácticas, y con el fondo de armario en la sala de máquinas. Se había especulado con la posible llegada de un director de orquesta, pero parece que la idea de juntar a Tana y a Viera cerca del argentino convenció al preparador insular. Así pues, tras los fichajes de Jairo Samperio, Gálvez y Peñalba en invierno, Jesé Rodríguez será la guinda al pastel.