Jémez se deja de experimentos

Jémez acumula cuatro partidos desde que retornó a la UD en los que no ha encontrado patrón de juego, respuesta de sus jugadores y, lo más importante, resultados que le justifiquen. No hay rastro de sus promesas de grupo enérgico y sacrificado, la desorganización y el caos siguen marcando cada actuación y, por si fuera poco, la salvación se ha puesto más cara que nunca, a siete puntos ya de distancia. El entrenador sigue creyendo que no hay imposibles, aunque es consciente de que el calendario vuela y demorar más la reacción puede hacer inviable los intentos de permanencia. Su receta, por lo pronto, es centrarse en lo inmediato, sin cuentas a largo plazo, y lo que viene es el Valencia, tercer clasificado y que llega al Gran Canaria lanzado. El potencial ofensivo del adversario (40 goles a favor, segundo mejor registro del campeonato únicamente superado por los 52 del Barcelona) ya supone un aviso de cuidado para Las Palmas y Jémez, escarmentado de lo visto en Montilivi, abandonará probaturas osadas y apostará por una defensa de cuatro. Él mismo reconoció el patinazo táctico inculpándose de la paliza recibida y ahora será consecuente. Sin Bigas ni Macedo, aún en sus respectivos procesos de recuperación, las opciones se reducen en la retaguardia. David Simón y Dani Castellano, descartados el pasado sábado, podrían volver a los laterales, mientras que en el centro de la zaga Gálvez es fijo y Ximo Navarro está por delante de David García y Lemos, los otros dos candidatos a jugar.

La remodelación atrás vendrá acompañada por el más que probable retorno de Chichizola a la portería y parece seguro, también, que en la medular se harán modificaciones. Aquilani o Vicente podrían escoltar a Peñalba en el doble pivote. Todo, en el afán de volver a ser un equipo.