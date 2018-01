«Jémez me trató como una mierda»

En declaraciones a La Provincia, el francés ataca, de manera despiadada, al técnico quien lo expulsó de la plantilla el 27 de diciembre por llegar un minuto tarde a la cena del equipo. «Para mí había algo de antes. No puedes apartar a dos jugadores en tu primer día de trabajo por eso. Y no tuvo las suficientes pelotas para ponerse delante mía y decirme que no me quería. Fue el presidente el que vino a hablar conmigo y con Tannane», reconoce.

Rémy va más lejos al considerar que Jémez lo trató «como un pedazo de mierda» y le tacha, también, de oportunista: «Si el equipo lo estuviera haciendo bien, nunca me habrían llamado para que regresara».

Pese a que desde el club desmentían que se hubiese negado a reintegrarse al equipo («podría ser expedientado si lo hace porque cobra y pertenece a la UD»), lo cierto es que se ha destapado que, efectivamente, el francés es el que está haciendo lo que le viene en gana, declarándose en rebeldía de manera explícita como así lo atestiguan sus palabras.

Con permiso hasta el 25 de enero para que pueda ejercitarse por su cuenta en su país, la UD trata de buscar acomodo en el mercado invernal a un futbolista que en la dirección deportiva querían recuperar (como así lo reveló Ramírez en su alocución pública de hace cuatro días) pero cuya fractura con el cuerpo técnico ya es insalvable. El Levante insiste en su compra pese a que ya fue rechazada su primera oferta, y, también, hay clubes turcos interesados en el jugador, con contrato hasta junio de 2019.

Ahora habrá que ver la versión que da Paco Jémez de lo ocurrido. Entre sus promesas al volver, dijo que hablaría con todos los jugadores a la cara para exponerles, si era el caso, el motivo de su salida. De momento, las declaraciones de Rémy cuestionan hasta su hombría.