Hay vida, hay esperanza

Después del 6-0 en Girona, era impensable que este equipo metiera mano a un Valencia que aspiraba a arrebatarle el segundo puesto al Atlético con una victoria en el Gran Canaria. Pero bastó con un once mucho más coherente que el que naufragó en Montilivi, que la suerte cayese del lado amarillo, y que el rival estuviese más pendiente de su aventura copera que de lo que tenía enfrente. Primer triunfo de Jémez en su segunda etapa, primera victoria de 2018, y esperanzas renovadas. Queda mucho, la salvación es posible.

Y eso que ni cinco minutos tardó en esta ocasión la UD en verse por detrás en el marcador. Una vez más, se había catalogado el partido como una final, pero no hubo ni rastro de la tensión competitiva que se presupone en los inicios de partidos tan importantes como este. Con el Valencia con ausencias de peso como la de Parejo, Guedes o Zaza, y pensando en la Copa, era el momento ideal de meterle mano, pero el comienzo no pudo ser más desolador. A los cuatro minutos Santi Mina se adelantó a Lemos en un saque de esquina que repelió Chichizola a un nuevo córner. En el segundo, jugada calcada pero esta vez el remate del punta valencianista acabó en el fondo de la red. Dos veces le ganó la espalda al uruguayo, quien por lógica futbolística fue pitado hasta su sustitución en el descanso. Es cierto que no ayuda que tu propia grada esté en tu contra, pero es que lo de Lemos ya es insostenible.

Con el 0-1 se temía lo peor. Era el camino a otra humillación, a otro palo al sueño de la permanencia. En definitiva, a otra derrota en casa que terminase de hundir al representativo en la tabla. Pero, inesperadamente, el equipo se levantó. Encajó el golpe con entereza y no se vino abajo. Empezó a llevar el peso del partido y a meter al Valencia en su campo. Tenía calidad de sobra para combinar con Viera, Tana, Jairo, Toledo y compañía. El problema es que ese dominio no se traducía en ocasiones y sí en contras para el rival. En una de ellas, Mina le ganó la espalda a Lemos, como no, pero su golpeo se encontró con el cuerpo de Chichizola primero, y el palo después. La Unión Deportiva seguía viva de milagro.