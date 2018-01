¿Hasta cuándo tanta deshonra? (4-0)

Anoche no se cubrieron los mínimos que vienen con el escudo. Ni sudor, ni decencia, ni orgullo, ni responsabilidad gremial. El Valencia tiene un potencial afiladísimo y casi que ni caben las comparaciones. Ahora bien, Las Palmas jamás se acercó al encuentro y qué decir de la eliminatoria. Traía un 1-1 que habilitaba a los soñadores y fue saltar al césped para que se oscureciera la más mínima rendija. Todo, a base de docilidad, encanallar el oficio y mandar un mensaje a toda España. Su rendición fue un ejercicio intolerable.

Del minuto uno al noventa estuvo la UD fuera de escena, como si le sobrara el partido y la visita a Mestalla fuese cuestión ajena. El resultado, demoledor. Paliza, repaso, atropello, abuso consentido. Da lástima esta UD juegue con teóricos titulares o lo haga con meritorios llamados, en teoría, a pedir paso. Nadie se salva en esta desvergüenza que se alarga desde hace muchos meses para dolor sangrante de su afición, a la que no da ni medio motivo para creer.La temporada, en su envoltorio, es una cuestión de mal gusto, una auténtica majadería. Y, hasta la fecha, el impacto de Jémez, que llegó vestido de militar y ajustándose los nudillos, no pasa de publicidad engañosa. Nada ha cambiado de ése equipo que causa sonrojo a la vista. Continúa el drama de Las Palmas, cuyas apariciones empeoran a las anteriores. Da igual Liga o Copa. El hoyo tiene una profundidad indescifrable y todos han cavado a conciencia. La realidad, ya en enero, invita al luto.

Vietto (30, 48, 66) y Maksimovic (55), los goleadores

Bastante hizo la UD (o no hizo el Valencia) para que la eliminatoria siguiera abierta al descanso. Porque el 1-0 para nada dio fe de lo que se vio en la cancha, con un anfitrión volcado sobre el área de Raúl y teniéndola de todos los colores. Jémez se vio desmentido por sus futbolistas. En la previa pregonó que quería seguir en la Copa, que pelearían la eliminatoria. Pero lo que hicieron sus hombres vino a ser lo contrario. Una defensa de mentira que expuso a su portero cada vez que llegaba el rival, nula capacidad organizativa y todo pendiente del azar, sin plan, sin atrevimiento, sin sangre. Cayeron sin parar disparos sobre Raúl, que atajó todo lo que pudo y las vio venir de este a oeste. Su rectángulo convertido en campo de batalla mientras, en el otro extremo, Calleri vivía en soledad. No conviene dar al Valencia metros e iniciativa, menos en su campo. Y hasta es una temeridad hacerlo cuando defiende resultado. La UD, por lo que fuera, volvió a su versión más tenebrosa, la de limitarse a defenderse (mal, por supuesto) y a tolerar el recreo del adversario. Como no podía ser de otra manera, en una de tantas, Vietto la coló dentro y a nadie sorprendió. Ni un rapto de orgullo rescató del trote a Las Palmas, negligente en todo lo que intervino, o intentó hacer, y que, al término del primer acto, confirmó que es colista de Primera con todas sus miserias. Apenas dos remates blanditos y centrados a las manos de Jaume, de los que pasan a las estadísticas sin pena ni gloria, y vías de agua por doquier.