Halilovic: «Entre todos vamos a sacar esto adelante»

- ¿Cómo están los ánimos después del 4-0 ante el Valencia que costó la eliminación de la Copa?

- Teníamos la ilusión de llegar lo más lejos posible en una competición como la Copa. También porque podían jugar los futbolistas que estaban teniendo menos minutos... Pero, para mí, quedar fuera de la Copa puede ser positivo porque nos permitirá centrarnos en la Liga, que es lo que más nos importa a todos.

- Un estorbo menos...

- Así es. El entrenador pudo probar cosas con varios futbolistas y tenemos que pasar página ya y pensar en el Girona.

- La gran noticia que dejó Mestalla fue su reaparición. ¿Cómo se encontró tras casi cuatro meses fuera por su lesión en el tobillo izquierdo?

- Me puso muy contento poder volver a jugar con la UD. Al principio, cuando me lesioné ante el Athletic, se pensaba que iban a ser unos días, unos pocos partidos... Quise forzar, vendarme el tobillo... Pero no podía. Me vieron en Croacia y en Madrid y los doctores me avisaron de que tendrían que operar el tendón. Y al final han sido casi cuatro meses. Ha sido muy triste para mí, porque, desde la grada, te sientes impotente, no puedes estar con tu equipo. Encima las cosas no han ido bien... Pero ya pasó. Llevo varias semanas preparándome con terapia, tras operarme, para poder volver de la mejor manera. Agradezco mucho el apoyo a los compañeros, que no han dejado de apoyarme. Lo más importante para mí es que puedo ayudar.

- ¿Le quedó alguna secuela?

- Necesito calentar bien porque, al inicio de los entrenamientos, noto molestia. Pero se quita en cuanto ya acumulo tiempo trabajando. Me han dicho que es normal. Ante el Valencia disputé 80 minutos y las sensaciones fueron muy buenas para mí. Ahora lo que quiero es ayudar al máximo, dar lo mejor que tengo porque no estamos en un buen momento.

- Llega a tiempo. Una jornada de la primera vuelta y toda la segunda del campeonato. ¿Motivado ante el reto?

- Seguro. Estoy con una mentalidad muy positiva. Dentro de todo lo malo que he vivido con la lesión, la buena noticia es que se produjo al inicio del calendario y voy a poder estar disponible ahora y hasta el final, que es lo más importante. Quedan muchísimos partidos y, seguro, voy a tener la oportunidad.

- Casi se le espera como si fuera un fichaje invernal...

- El año pasado, cuando vine en enero, noté la falta de adaptación a todo. Pero en verano pude hacer la pretemporada que quería. Incluso en vacaciones trabajé con mi preparador físico para estar a tope. Me encontré muy bien en los amistosos, empecé muy bien la Liga y luego llegó la lesión. Pero ya conozco todo lo que necesito.

- ¿Saldrá el equipo adelante? ¿Qué le dice a la afición que tan preocupada está?

- Esto lo vamos a sacar adelante entre todos. Con el nuevo entrenador hemos recobrado la confianza, miramos mucho los vídeos para corregir errores y solucionar los problemas que estamos teniendo. Creemos en nosotros mismos. Necesitamos un triunfo para que llegue una buena racha. Pero hay que ganar ya.

- En este sentido, ¿calificaría como una final el partido del sábado en Girona?

- Tenemos que afrontarlo como una final porque no es lo mismo entrar en la segunda vuelta con once que con catorce puntos. No podemos dejar pasar más partidos. Vamos a ir a por todas, confiando en nuestro trabajo y en nuestras posibilidades.