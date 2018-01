Hagan sitio en el cementerio (6-0)

Habían vendido que sudarían, que saltarían al campo futbolistas dispuestos a dejarse la pierna por la causa, mentalizados hasta el límite, conscientes de que esta camiseta merece otra consideración diferente al maltrato habitual de las últimas fechas. Aseguraron que no volvería a pasar, que en Montilivi sería diferente, que si tenían que caer lo harían sin ahorrar un gramo de honradez. Prometieron que estaban capacitados para rescatar a Las Palmas, que nadie se acordaría del pasado, que, tocado el fondo, todo lo que vendría sería para bien. Pidieron la comprensión y paciencia de la afición, con la que, pregonaron, la responsabilidad estaba más vigente que nunca. Anticiparon tiempos mejores, una versión diferente al arrastre colectivo de cada semana, decencia. Vendieron, aseguraron, prometieron, pidieron, pregonaron y anticiparon. Un perfecto elogio de la hipocresía. Porque cuando llegó la hora de jugar, en el momento de competir y echarle hombría, justo en el turno de justificar el jornal, la UD fue una obscenidad de punta a punta, ofreciendo la versión más catastrófica que se le recuerda en años. Hablar en estos términos con el equipo estando como está ya remite a las tinieblas. Pero los que vieron lo acontecido ayer en Girona certificarán que nada se exagera. Y los que, por lo que fuera, se ahorraron tanta ignominia, que ni pregunten a riesgo de que puedan romper el abono o, directamente, mandar al cuerno a estos chicos de pantalón corto, maneras arcaicas y trote miedoso que dijeron ser la UD Las Palmas.

Todos lo imaginaban y nadie lo evitó. Que Las Palmas podía perder ante el Girona era algo que se veía venir. Incluso hasta más que probable, mirando números, sensaciones y estados de ánimo. Pero que el apalizamiento se diera sin encontrar oposición tiene delito indefendible. Paco Jémez se había llenado la boca anunciando variaciones y novedades. Lo que había no le valía, pero percibía otra actitud, intuía que podría salirle bien, se fió de un vestuario que, recuerden, se ha llevado ya por delante a varios como él. No es el único culpable Jémez de este psiquiátrico. Muchos de los males vienen de serie, con los prodigios de Toni Cruz y Luis Helguera en los despachos y la complacencia presidencial. Pero Jémez, que se presentó vestido de militar y pasándose de frenada, tampoco está ayudando mucho. Lleva cuatro partidos con el dudoso mérito de empeorar lo que parecía imposible. Y en Girona, en un alarde suicida, optó por una defensa de tres frente al contrario con bandas de las más profundas de la categoría, Mojica a un lado y Portu al otro. El resultado fue un destrozo de época y que, es de justicia, también cuestiona los métodos de un entrenador fichado como salvador de la patria y que hoy no debería ni salir a la calle. Duele oír hablar de que en su plan falta tiempo a alguien que se comió los turrones en casa aplazando su desembarco mientras a la UD la desangraban en Vitoria o Getafe. Es honrado pero no basta que exprese sus disculpas por lo que está pasando. Choca que pretenda fichajes a gogó cuando se ha traído alguno bajo su supervisión que no mejora lo que había (Peñalba, de momento, no pasa de la categoría de bulto sospechoso). Y le retrata que insista en el trabajo como única solución al constatar que, desde que llegó, está en números de Ayestarán. Quizás debió quedarse en México o de vacaciones. Hasta la fecha, la casa está peor que como estaba.