«Entiendo la vergüenza de los aficionados»

Las Palmas, colista en Primera División y con tan solo once puntos en su casillero -a siete de la permanencia-, está siendo el hazmerreír de la categoría, recibiendo palizas históricas y vejaciones continuas. Y Ramírez, consciente del sufrimiento de la afición, el verdadero corazón de la UD Las Palmas, prometió que los suyos «no van a bajar los brazos». Ya se ha hecho el ridículo en demasiados partidos y, ayer, la máxima autoridad dijo basta. No con la elástica amarilla. Ahora toca revertir una situación caótica y humillante. «Si yo le pido a la afición que nos unamos, ellos -los jugadores- son los que tienen que morir en el terreno de juego por esta camiseta, por este escudo y estos colores», aclamó.

Al mismo tiempo lanzó un claro mensaje a sus futbolistas: «Ellos son profesionales, son remunerados y es por ello que no vamos a dejar de exigirles que hasta el final lo estén dando todo. Lo del sábado fue de un sentimiento de vergüenza y desencanto que no voy a permitir. No voy a tolerar que los jugadores manchen el escudo de esa manera. Los chicos lo dieron todo, pero ellos no cobran por intentarlo, sino por hacerlo. Esa exigencia les va a quedar claro esta semana».