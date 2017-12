Conflicto de competencias

La confianza que se ha depositado en el ex del Cruz Azul es inaudita en el club amarillo. En uno de los momentos más críticos de las últimas décadas, Ramírez, principal valedor de Jémez, le entrega las llaves del futuro de la Unión Deportiva. Se ficharán jugadores de su confianza, aunque estos no hayan estado nunca en la agenda de la dirección deportiva. Peñalba, futbolista de 33 años y desconocido en el panorama europeo, tiene todas las papeletas para ser el primero en llegar, y no será el único. También gestionará las bajas a su antojo. Varios jugadores saldrán y el profesional será quien tenga la última palabra de quien se queda y quien se marcha.

De esta forma, las funciones de Jémez se ampliarán a las habituales de un entrenador en la casa amarilla, rompiendo con la política del club que siempre ha primado la decisión de la secretaría técnica a la hora de configurar la plantilla. Un cambio de rol que se debe a la situación desesperada del equipo y a la necesidad de rendimiento inmediato. Ya no hay margen de error y solo queda una oportunidad, y esta estará en manos, casi exclusivamente, de Paco Jémez.

Aunque eso signifique marginar de forma significativa a dos profesionales del rango y la importancia de Cruz y Helguera. Precisamente la apuesta de ambos fue por Almirón, y tras la imposibilidad de traer al argentino por el rechazo de la Federación, se terminó imponiendo la preferencia del presidente, cuya primera opción siempre fue la de Jémez. Al final, además de tener que aceptar la contratación de otro entranador, con la llegada del profesional han visto como sus funciones se han limitado en favor del nuevo técnico.

Esta previsto que Paco Jémez aterrice hoy a la isla y se ponga manos a la obra con la mayor celeridad posible. Trabajo y responsabilidades no le faltarán, porque de su buen hacer depende el futuro de Las Palmas.