Con Jémez hasta el final

Miguel Ángel Ramírez, dolido y decepcionado por la cara que ofreció la UD en Montilivi, confirmó en una rueda de prensa, donde analizó la nefasta primera vuelta del equipo, que no piensa tolerar que los jugadores «manchen este escudo y esta camiseta». Así pues, ante una sala completamente abarrotada, admitió que es la «situación más complicada» que le ha tocado lidiar como presidente de la entidad. Pero no se va a rendir y va a exigir a sus futbolistas que se dejen el alma como no han hecho hasta entonces.

Las Palmas, colista en Primera División y con tan solo once puntos en su casillero -a siete de la permanencia-, está siendo el hazmerreír de la categoría, recibiendo palizas históricas y vejaciones continuas. Y Ramírez, consciente del sufrimiento de la afición, el verdadero corazón de la UD Las Palmas, prometió que los suyos «no van a bajar los brazos». Ya se ha hecho el ridículo en demasiados partidos y, ayer, la máxima autoridad dijo basta. No con la elástica amarilla. Ahora toca revertir una situación caótica y humillante. «Si yo le pido a la afición que nos unamos, ellos -los jugadores- son los que tienen que morir en el terreno de juego por esta camiseta, por este escudo y estos colores», aclamó.

Al mismo tiempo lanzó un claro mensaje a sus futbolistas: «Ellos son profesionales, son remunerados y es por ello que no vamos a dejar de exigirles que hasta el final lo estén dando todo. Lo del sábado fue de un sentimiento de vergüenza y desencanto que no voy a permitir. No voy a tolerar que los jugadores manchen el escudo de esa manera. Los chicos lo dieron todo, pero ellos no cobran por intentarlo, sino por hacerlo. Esa exigencia les va a quedar claro esta semana».

Es vital reencontrarse ya con la victoria y para ello Ramírez apela a la «unión», no sin antes hacer un ejercicio de autocrítica y confesar que en el club han cometido «errores de bulto». «Quiero pedirle disculparlas a los aficionados; entiendo la vergüenza y el desencanto que la UD está generando. Las Palmas puede perder ante el Girona, pero lo que no puede hacer es no competir. Por eso sentimos vergüenza». Y sabiendo que el próximo rival en el calendario es el Valencia, el presidente espera que el público lleve en volandas al representativo. «No hemos conseguido lo que le prometimos al aficionado. Los jugadores no van a conseguir por sí solos la permanencia. Entre todos debemos hacer del Gran Canaria un fortín», expresó el máximo mandatario grancanario.

«La UD es nuestro club y tenemos que tratar de sacar adelante la situación. Si bajamos los brazos, el equipo descenderá, pero si no los bajamos y nos unimos entre todos tenemos muchas posibilidades de conseguir nuestro objetivo. Hoy en día, el Huesca es el líder de la Segunda División va a tener que sumar 30 puntos más para lograr el ascenso», argumentó.

Además, el presidente isleño pidió que se siga creyendo en este conjunto hasta que las matemáticas digan lo contrario. «¿Por qué la UD no va a conseguir su objetivo? Estamos compitiendo en una liga de cinco equipos y tenemos que pelear para salvarnos. Eso lo tenemos que conseguir entre todos. Es muy fácil para un entrenador que venga a competir contra Las Palmas en el Gran Canaria le diga a sus jugadores que tienen que aguantar porque la afición les va a pitar. Eso es lo que a partir de ahora tratarán de usar como arma principal para ganar a Las Palmas. Le pido a la afición que estén con el equipo hasta el último minuto para tratar de conseguir el objetivo entre todos», comentó.

En otra instancia, el mandamás se disculpó por la afirmación que dijo antes de comenzar la campaña: «Hicimos un equipo que ganó todos los torneos en pretemporada, hicimos un equipo que ilusionaba y pido disculpas por decir que era el mejor equipo de la historia del club. Por palmarés y por internacionales, este era el mejor equipo de la historia del club y por lo tanto tengo que pedir disculpas», zanjó Ramírez. El sábado, ante el Valencia, se verá si su mensaje caló en los jugadores.